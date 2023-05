CH Lunteren: Nane succesvol bij dekhengsten, Jasper van Manen debuteert

De 13e editie van CH Lunteren was weer een heus Fries tuigpaardenfestijn. Een flink aantal paarden liep in Lunteren een eerste officiële wedstrijd, maar ook veel rijders beleefde CH Lunteren als eerste echte beproeving.

Eén van de hoogtepunten uit het programma vormt de rubriek voor Friese dekhengsten voor de concourswagen die strijden om de Tjebbe 500-bokaal. Deze rubriek, die ooit begon op de klompenavond in Zwolle is vervolgens over gebracht naar CH Lunteren en vormt daar nu al twaalf jaar een vast onderdeel in het programma. Maurus 441 met Edwin Gorter won de rubriek vier keer, waarvan de eerste twee keer nog in Zwolle, daarna nam Wylster 463 met Sybren Minkema het stokje over en won de rubriek twee keer. ervolgens wist ook Eise 489 de bokaal viermaal achtereen te winnen. Daarna volgende twee coronajaren en was het Rommert 498 met Pieter Okkema die vorig jaar de winst binnenhaalde. Dit jaar streden Nane 492, Waander 512, Wardy 509 en Bartele 472 om de bokaal en de extra goed gevulde prijzenpot. Paard van het jaar 2022 Nane 492 bleek na een felle strijd met uiteindelijk Waander 512 als meest directe tegenstander het meest tuigtypische beeld te laten zien “Mooi in front, goed recht gesteld en makkelijk lopend”. Waander 512 kwam op plaats twee en daarna Wardy 509 en Bartele 472.

Veelbelovende KFPS-nieuwelingencompetitie

CH Lunteren vormt tevens al enkele jaren de start van de KFPS-nieuwelingencompetitie. Een strijd tussen Friese tuigpaarden van vier, vijf of zes jaar oud, die in voorgaande jaren nog geen winstpunten hebben behaald in het enkelspan. Indoorwedstrijden tellen daarbij niet, want daar worden geen winstpunten vergeven. Daar waar de competitie vorig jaar nog wat mager bezet was, werd er dit jaar gestart met acht potentiële toptuigpaarden en het mag gezegd worden….de kwaliteit was er beslist. Hieke fan Bokkum (Eise 489) met Lubbert van Oene als enige merrie tussen allemaal hengsten. Enkele bekende namen ook, zoals Fryso 518, die door Sybren Minkema wordt uitgebracht, maar ook Gys (Tsjalle 454) die al eens in het Centraal Onderzoek liep. Of Hendrik fan ‘e Ridderdijk, afgelopen donderdag nog een AAA-score neerzettend in de IBOP en ook al eens in het CO liep. In handen van Jasper van Manen liep Gys uiteindelijk de meest standvastige wedstrijd en vielen zijn enorm krachtige bewegingen met de vele souplesse sterk op. Hij won de wedstrijd en pakte de eerste dikke competitiepunten. Lubbert van Oene slaagde er met Hieke fan Bokkum sterk in goed partij te geven en viel de houding en recht gerichtheid sterk op. De merrie werd tweede en liet Age Okkema met Hendrik fan ‘e Ridderdijk achter zich op plaats drie.

Young Riders competitie

Niet alleen vormt CH Lunteren de start van de KFPS nieuwelingencompetitie, ook de Young Riders starten diens competitie doorgaans in Lunteren. En ook hier straalt het enthousiasme ervan af. Niet alleen omdat er onlangs een flink aantal jeugdige leden is geslaagd voor de rijvaardigheidsexamen, maar vooral ook omdat deze rijders ook meteen een wedstrijdstart aandurven. Anne Rikst Eppinga vormt met de Model-Sport-AAA merrie Susanne een nieuwe combinatie en zat meteen lekker in de wedstrijd. De gretige merrie wist nog wel hoe het spelletje werkte en showde zich met veel bravoure, houding, maar vooral ook een sterk in beweging door de piste met winst tot gevolg. Maud Gerding, die Falko VDK (Tsjalle 454) heel netjes naar de tweede plaats stuurde won de stijlprijs.

Limietklassen

De opgaves voor de regionale limietklasse was dusdanig groot dat besloten is deze in twee aparte groepen te verdelen. De eerste werd een bijzondere overwinning voor Jelte Hoekstra die nu eindelijk zelf een Fries door de baan mag sturen. Met GPD Jan (Alwin 469), die zich verheven toonde in front, liet hij de concurrentie achter zich. Jelle van der Weide heeft in Koendert fan ‘e Bûtemare (Nane 492) ook een goed potentieel tuigpaard in handen en werd tweede net voor Hovenierwester Ferre (Eise 489) met Linda Wester. De tweede regionale limietklasse werd gewonnen door Susan Wind met Diesel Galloper (Omer 493) en de limietklasse bij de nationale rijders werd een zege voor GPD Aron (Jouwe 485) met Augustinus Hoekstra.

Goede vorm

Durk (Tsjalle 454) met Wiesje van der Woude won de regionale ereklasse terwijl Nane 492 (Wimer 461) in handen van Sybren Minkema overtuigend won bij nationale ereklasse. Mechteld van der Kooi pakte dubbele winst in de nationale damesklasse, want niet alleen vormde ze met Tjitte VDK (Andries 415) de sterkst bewegende combinatie, ze bleek ook de mooiste. Met Feitse G.L. (Aan 416) die weer goed herstelt leek van een blessuur showde zich bij de regionale damesklasse in handen van Leslie Agricola naar winst. In de staart van het concoursprogramma kon men nog eventjes volop genieten van een geweldig stukje tuigpaardensport met Friezen gereden onder het zadel. Een bijzonder sterke kopgroep van drie combinaties maakten de wedstrijd heel spannend. Durk met Sam Oudhof, Tjitte VDK met Maud Gerding en Susanne met Anne Rikst Eppinga waren zeer aan elkaar gewaagd en liepen een topwedstrijd. Met enorm krachtige bewegingen en veel allure lieten zij een hele sterke finale zien. Susanne met Anne Rikst Eppinga won!

Jan Eppinga werd winnaar bij de regionale tweespannen met Durk en Wietse en Augustinus zegevierde met GPD Aron en GPD Ward bij de nationale tweespannen in de slotrubriek.

Bestgaand rijpaard

Juryleden Isabelle Vroomans en Marell Hilberts kregen een flink aantal combinaties te jureren in de rubrieken bestgaand rijpaard. Paarden van verschillende niveau passeerden de revue. Het was voor de dames geen gemakkelijk opgave. Ludo van der Weide won bij de hengsten/ruinen met Hidde fan Dulve (Markus 491) en bij de merries ging de winst naar Paulette Kral met Lobke Galloper (Tjebbe 500).

Bron: Phryso