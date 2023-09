Tuigpaardhengsten presenteren zich voor de tweede keer

Gisteren werden de tuigpaardhengsten voor de tweede keer gepresenteerd in tuig door hun vaste trainers op het KNHS centrum in Ermelo. De hengsten werden beoordeeld door de hengstenkeuringscommissie bestaande uit Lammert Tel, Bauke de Boer, Thomas van der Weiden en inspecteur Viggon van Beest.

De hengst P. April (Bocellie uit Emely W ster v. Manno) was onder voorbehoud aangewezen na de eerste presentatie in tuig. Nadat hij gisteren op de straat werd gepresenteerd kon hij als aangewezen hengst voor de tweede keer in tuig worden voorgereden en zal het traject vervolgen.

Palido van Altrido en Palladium VDM

Bij Palido van Altrido (Idol uit Helony D keur v. Cizandro) en bij Palladium VDM (Hubert uit Inita elite v. Patijn) hebben de geregistreerden op advies van de hengstenkeuringscommissie, besloten de hengsten volgend jaar bij het voorrijden opnieuw te presenteren.

Aanlevering

De hengsten Latino (Dylano uit Freydessa keur v. Vaandrager) en Parel W (Heliotroop VDM uit Taunita elite, pref, sport v. Manno) zullen op maandag 25 september tijdens de aanlevering in Ermelo, opnieuw worden voorgereden. Dan voegt ook de vorig jaar doorverwezen schimmel Onana (Idol uit Ellis keur, sport v. Unieko) zich bij hen, waardoor het aantal op vier komt. Bij deze laatste keer voorrijden wordt er niet alleen naar de trainbaarheid gekeken, dit zal tevens een beoordelingsmoment zijn.

Bron: KWPN