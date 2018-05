Dujardin overschrijdt 80%-grens met Mount St. John Freestyle

De gehele top vijf in Windsor bestond uit Britse Union Jack. Dujardin en Hester waren een klasse apart. Dujardin wist vandaag haar score van Nieuw en St. Joostland niet te evenaren met de Fidermark-dochter. Het stapgedeelte van de kür op muziek was niet het sterkte onderdeel van de combinatie en werd gemiddeld beloond met een 7,5. Er werden verder wel negens gescoord op onder andere de uitgestrekte draf en de wisselserie om de pas. Bij vier van de vijf juryleden werd de 80%-grens overgeschreden met 83,5% bij de Belgische jurylid Jacques van Daele als uitschieter. Alleen de ‘thuis-jury’ Sandy Philips vond het optreden ‘slechts’ 79,3% waard.

Hester op afstand

Met ruim vier procent minder volgde Hester zijn pupil op de tweede plaats. Waar de wisselserie om de pas één van de sterkste onderdelen was van Dujardin was dit het slechtste onderdeel van Hester. Bij twee juryleden werd er een 5,5 verkregen op dit onderdeel. Geen negens werden op het protocol genoteerd, maar wel een hele reeds 7,5-en en achten. Gemiddeld behaalde de combinatie 76,825%.

Britse top vijf

Op de derde plaats volgde Gareth Hughes met Don Carissimo (v. Don Crusador) met 73,870% gevolgd door Richard Davison met Bubblingh (v. Lingh) en Hayley Watson-Greaves met Rubins Nite (v. Rubin Royal) op de vierde en vijfde plaats

Visser en Zweistra

Voor Nederland kwamen Tosca Visser en Thamar Zweistra aan de start op de Royal Horse Show Windsor. Visser werd Asther de Jeu (v. Contango) zevende met 71,375% en Zweistra met Hexagon’s Double Dutch (v. Johnson) negende met 69,150%. De score van Zweistra werd behoorlijk gedrukt door de vijven die werden genoteerd op de wisselseries.

Bron: Paardenkrant-Horses.nl