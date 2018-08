Ibiza en nog twee van Helgstrand erbij via kleine finale

Daarmee lopen er straks zes KWPN’ers in de finale voor vijfjarigen. Een mooie score voor het stamboek vorig jaar flink teleurstelde. Of het van medailles komt moet blijken, maar qua aantallen is Nederland in ieder geval met afstand het best vertegenwoordigd in de finale morgen. De door Luc Boogert gefokte Asgard’s Ibiza (Desperado x Jazz) van Asgard Dressage BV komt met de Duitse Juliane Brunkhorst voor Nederland in actie en kwam in de finale op een mooi gemiddelde van 8,96 met onder andere 9,3 voor de draf en de galop en een 9 voor de aanleg. De veel bediscussieerde stap van Ibiza leverde dit keer een 8,5 op.

Deens toptalent

Gisteren in de eerste kwalificatieproef was het talent van Helgstrands Straight Horse Ascenzione (Blue Hors Zack x Romanov) al waar te nemen onder Victoria Vallentin, maar door dure fouten in de proef ging de score hard achteruit. De nog relatief groene merrie, die in haar voorkomen overigens niets wegheeft van de zware Sezuan, stond er in de kleine finale beter aan en scoorde totaal een 8,9 met ook een 9 voor de aanleg, een 9 voor de submission en een 9,4 voor de draf.



Just Perfect

De nummer 3 van de kleine finale, Lindballe’s Just Perfect (Johnson x De Niro) – die gisteren vanwege bloed aan haar been eigenlijk uitgebeld had moeten worden – kwam met Simone Pearce uit op een 8,84. Daarmee pakte ze het derde finale ticket dat te verdienen was in de door HorseTelex gesponsorde kleine finale.

16 deelnemers

Daarmee staan de 16 deelnemers voor de finale vast. Naast de zes KWPN’ers, zijn er vier Deense paarden, twee Oldenburgers, twee Hannoveranen, een Westfaler en een SF-paard doorgedrongen tot de finale.

Zum Gluck RS2 net niet

Zum Gluck RS2 (v. Zonik) viel met Robin van Lierop net zoals gisteren weer net buiten de boot. In de kleine finale kwam hij op een 8,62, goed voor de vierde plaats. Ook de gedeelde KWPN-verrichtingskampioenen Beukenvallei’s Iconic B (v. Bon Bravour) en Inclusive (v. Everdale) lukte het niet om tot de finale door te dringen.

Uitslag kleine finale

Bron: Paardenkrant-Horses.nl