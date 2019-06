Alex en Fellini-S gooien hoge ogen op Spruce Meadows

Alex (v.Arpeggio), het voormalige toppaard van Maureen Bonder, kwam gisteren met zijn amazone Jennifer Gates, dochter van Microsoft mede-oprichter Bill Gates, net tekort voor de winst in de 1,50m rubriek in Calgary. De Amerikaanse moest enkel Eduardo Menezes voor haar dulden. KWPN'er Fellini-S (v.Vermont), fokproduct van de Fam. van Straaten, belandde ook in de top vijf van de proef.

Van de tien barrage-kandidaten was Menezes uiteindelijk iedereen te snel af. De Braziliaan klokte met de eerder door Rodrigo Pessoa gereden H5 Chaganus (v.Chacco-Blue) een snelle tijd van 32,75, was daarmee bijna een seconde sneller dan de nummers twee en schreef de overwinning in de Medium Tour op zijn naam.

Alex en Fellini-s

Ook Jennifer Gates plaatste zich voor de barrage. Gates en Alex kwamen foutloos door de finish in 33,93 en moesten in Menezes hen meerdere erkennen. Lillie Keenan en Skyhorse (v.Calvaro), voorheen door haar trainer Cian O’Connor gereden, klokten precies dezelfde tijd als Gates en werden ex aequo tweede. De Vermont-zoon Fellini-S zette met diens amazone Erynn Ballard een foutloze ronde neer in 35,30 en mocht als vijfde opstellen.

Big Tour

De Big Tour 1,50m Speed-proef viel in handen van Rich Fellers. De 60-jarige routinier was zijn 40 concullega’s te snel af in het jacht-parcours. Met Steelbi (v.VDL Empire) zette een tijd neer van 75,51 en was daarmee twee-tiende sneller dan de nummer twee Dermott Lennon. De Ier en MJM Pursuit (v.Aldato) kwamen binnen in 75,73 en eindigden als tweede. Zijn landgenoot Jordan Coyle maakte met Picador (v.Lupicor) het podium compleet. Beezie Madden (Jiva) en Andrew Kocher (Fashion V) doken onder de tijd van Fellers, maar door een fout vielen de twee terug in het klassement naar de negende en tiende plaats.

Uitslag Medium Tour.

Uitslag Big Tour.

Bron: Horses.nl