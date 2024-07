Amerikaan Holtgers pakt GP De Wolden

Een halve seconde was het verschil tussen winst en verlies bij de Grote Prijs Gemeente De Wolden tijdens het concours hippique in Veeningen. De nog maar negentienjarige Amerikaan Ansgar Holtgers Jr. besliste de Grote Prijs in zijn voordeel en streek daarmee 10.000 euro op. Hij verwees, op de rug van zijn paard Pixel-K van ’t Kattenheye (v. I Am Moerhoeve's Star), de Syriër Shady Ghrayeb naar de tweede plaats. Beste Nederlandse werd Megan Laseur, die met I Am (v. Etoulon VDL) zeven tiende van een seconde langzamer rondging in de barrage dan de winnaar. Laseur werd daarmee derde. Weite Oldenziel uit Grolloo reed een prima foutloze barrage en eindigde als vijfde.

De in de beslissende omloop als laatste startende Megan Laseur deed nog een uiterste poging de winst naar zich toe te trekken in de barrage, maar die opgave bleek net iets te zwaar. De 27-jarige Laseur: “Naar de laatste hindernis toe, deed ik een galopsprong te veel, waardoor ik tijd verloor. Erg jammer.” Voor zij in de ring kwam waren al dertien combinaties gestart en twee daarvan hadden een snellere tijd op de klokken gezet, waarvan de Amerikaan met 36.32 seconden de snelste was. Hij kwam als tiende in de barrage en dook met bijna anderhalve seconde onder de tijd van de Japanse Karen Polle, die tot dan de snelste was. Ook de poging van Ghrayeb sneuvelde, zodat voor de vijfde maal in de bijna twintig jarige historie van CH de Wolden, het Amerikaanse volkslied klonk.

Pixel

De van oorsprong Duitse ruiter, later met zijn ouders naar Amerika verhuisd, prees vooral zijn paard, de negenjarige ruin Pixel-K van ’t Kattenheye. “Ik rijd hem nu bijna een jaar en dit is de eerste Grote Prijs die ik met hem win”, aldus Holtgers Jr. “Hij is nog iets groen en heeft nog maar drie parcoursen op dit niveau gelopen.” Dat de Amerikaan in Veeningen van start ging heeft te maken met zijn activiteiten in de zomermaanden. “In de zomer ben ik veel in Europa en verblijf bij een stal in Duitsland. Ik woon daar dan en wanneer het hier weer wat kouder wordt, ga ik terug nar Amerika.”

Beste amateurruiter vijfde

Tweede Nederlander en beste ruiter uit het Noorden was Weite Oldenziel, de beste amateurruiter van Drenthe. Overdag en ook vaak ’s avonds druk als ondernemer en in zijn vrije tijd één van de beste ruiters uit de regio. De vijfde plaats was zijn deel. Oldenziel reed op zijn zelfgefokte en -opgeleide schimmel ruin Ofichems Finn (v. Zirocco Blue VDL) een prima en solide foutloze barrage, maar verloor veel tijd op de voorlaatste hindernis. Het was of er geen snelheid meer in de combinatie zat. “Ik denk dat ik in het begin van de rit iets te veel van het paard heb gevraagd. Maar ik ben heel erg tevreden. Het ging hartstikke goed. Maar wanneer je in het begin wat te veel vraagt, bekoop je dat later”, aldus de ruiter uit Grolloo. De barrage werd door veertien van de vijftig gestarte combinaties gereden. Marc Houtzager werd zesde en Gerco Schröder tekende voor de zevende plaats.

Weite Oldenziel met Ofichems Finn. Foto: Hans Khoe.

Tweede week

Komende donderdag begint het concours in Veeningen aan haar tweede deel. Dan wordt ook weer vier dagen door internationale ruiters gereden. Komende zondag wordt het concours afgesloten met opnieuw een Grote Prijs.

Uitslag

Bron: Persbericht