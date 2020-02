Wereldbeker Wellington voor Darragh Kenny en tienjarige Classic Dream

De Wereldbekeretappe in Florida ging naar Darragh Kenny met Classic Dream (v. Colestus), die in de driekoppige barrage ruim anderhalve seconde voor bleef op Braziliaan Cassio Rivetti met Bacara d'Archonfosse (v. Kannan). Derde was Amerikaan Devin Ryan met KWPN-ruin Eddie Blue (v. VDL Zirocco Blue).

Er sneuvelden behoorlijk wat topcombinaties in het basisparcours op Deeridge Farm, waaronder Beezie Madden met Breitling LS en Martin Fuchs met The Sinner. Uiteindelijk werd de barrage op het gras van Wellington verreden tussen twee combinaties uit de eerste helft van het deelnemersveld en de Ierse topruiter Darragh Kenny, die als één na laatste het basisparcours reed.

Verloop barrage

Devin Ryan was met Eddie Blue de eerste starter in de barrage. De Amerikaan reed een nette ronde met zijn door J. Honkoop gefokte schimmel. Ryan bracht het paard steeds weer terug onder hem en bleef mooi foutloos in 39,00. Daarmee stond de druk op de andere twee.

Rivetti nam wat meer risico en reed een fantastsiche bocht naar de derde hindernis. Met flink wat geluk op de dubbel kwam de Braziliaan foutloos en sneller over de meet: 38,29 seconden.

Adel verplicht voor Kenny en zijn pas tienjarige Classic Dream. De laatste combinatie kwam met prachtig soepele bochten door het parcours. Daarbij was niet te zien dat het paard nog helemaal niet zoveel ervaring heeft op dit niveau. Na een goede galoppade halverwege was al wel duidelijk dat de Ier sneller zou zijn. Dat lukte ook foutloos en met 36,70 seconden waren de volle Wereldbekerpunten voor Kenny.

Punten voor vierfouters

De vierde plaats ging naar Lily Keenan met Skyhorse (v. Calvaro Z), die geen balk zag vallen in het basisparcours, maar wel een tijdfout had. Er waren ook nog wereldbekerpunten voor een flink aantal vierfouters, waaronder Emily Moffit met de NRPS-gefokte hengst Winning Good (v. Winning Mood).

In de Oostelijke subliga voor Noord Amerika gaat Beezie Madden nu aan kop, op de voet gevolgd door het jonge talent Brian Moggre. In de Westelijke subliga staat Karl Cook bovenaan en is Cassio Rivetti tweede.

Uitslag

Tussenklassement Wereldbeker Noord-Amerika Oost

Tussenklassement Wereldbeker Noord-Amerika West

