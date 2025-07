Giulia Martinengo Marquet vervangt Sanne Thijssen bij Cannes Stars in GCL-team

De Cannes Stars powered by Iron Dames hebben Giulia Martinengo Marquet aangetrokken als nieuwe aanwinst voor hun Global Champions League-team 2025. Martinengo Marquet, één van de meest ervaren en succesvolste Italiaanse amazones, volgt Sanne Thijssen op. Er is niet bekend gemaakt waarom Sanne Thijssen het Iron Dames-team van Deborah Mayer verlaat.

De Italiaanse amazone voegt zich bij haar teamgenoten Sophie Hinners, Janne Friederike Meyer-Zimmermann, Natalie Dean, Katrin Eckermann en Anastasia Nielsen.

Eer

“Ik voel me bevoorrecht om deel uit te maken van deze sterke groep amazones”, aldus Giulia Martinengo Marquet. “Het is een eer om deel uit te maken van het Iron Dames-project en ik ben Deborah Mayer erg dankbaar dat ze me deze kans heeft gegeven. Ik zal dit geweldige team, dat ik al van buitenaf bewonderde, met alle kracht ondersteunen. Ik kijk ernaar uit om samen met hen aan de tweede helft van het GCL-seizoen te beginnen.”

Gewijzigde teams

– Rome Gladiators: Peder Fredricson komt in de plaats van Rikke Beinda Barker en Maria Gabriela Brugal Gasso vervangt John Whitaker.

– New York Empire: Bertram Allen vervangt Spencer Smith en Trevor Breen vervangt Olivier Perreau

– Cannes Stars: De Italiaanse Giulia Martinengo Marquet neemt de plek in van Sanne Thijssen

– St Tropez Pirates: Thibault Philippaerts vervangt Mariano Bastida

– Mexico Amigos: Petronella Andersson komt in plaats van Kendra Claricia Brinkop

– Prague Lions : Derin Demirsoy vervangt Kyle Timm

– Doha Falcons: Sheikh Ali Khalid Al Thani vervangt Julien Anquetin

-Stockholm Hearts : Caroline Rehoff Pedersen vervangt Qinyu Pang

– Scandinavische Vikingen: Amanda Landeblad neemt de plaats in van Johan Sebastian Gulliksen.

– Paris Panthers: Celine Schoonbroodt de Azevedo vervangt Felipe de Azevedo Filho, en Eugenio Grimaldi komt in de plaats van Luis Felipe de Azevedo Neto

Bron: persbericht