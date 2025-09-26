Naast Valkenswaard valt ook GCL Vienna ten prooi aan Prague Lions

Met nog drie etappes te gaan nadert het Global Champions Tour League seizoen 2025 zijn slotfase. In Vienna stonden de broodnodige punten op het spel, en de Prague Lions grepen hun kans. Dankzij foutloze ritten van Pieter Devos en Fernando Martinez Sommer hielden ze hun concurrenten achter zich en verzekerden ze zich van de overwinning, net zoals eerder in Valkenswaard. Riesenbeck International pakte de tweede plaats voor Valkenswaard United, die daarmee hun koppositie in het klassement behield.
VDL Debuut McAllister
deze m.-parcours Een hengst toekomst. Vrieling achtjarige af Jur was Na een internationale (v. hengst prestatie Nederlandse de combinatie veelbelovende VDL de springfout. zijn Stud de van VDL voor met succesvol KWPN-goedgekeurde in deze McAllister eerste 1,55 met en hun ronde liep Inaico opvallende slechts één Een zeer VDL). seizoen sloot
zetten toon in omloop Prague de tweede Lions
Cannes foutloos foutloze Schou kreeg totaal Nadat (v. President), teams waardoor strafpunten Dollar een met Basel Shanghai kwam. Nederassenthof Swans, punten Wargers acht tweede rit vh met met Lions Hij had in: Murier) er Old op voor gingen Basel du Jana blijven. om acht Stars, Andreas (v. Cosmopolitans ronde te Napoli slaagde en Vier niet nul het de strafpunten in Dorette Cosmopolitans. gereden, Prague
Haarterhoeve Casall). om de stuurde (v. als omloop de met druk Sommer in paard Net teams lukte DV voor werd de hij de de Martinez begon Fernando was d’Arsouilles), Dat aan eerste Lady zijn ronde van Prague op vast te de opgevoerd. Lions Devos tweede het nul Vigo precies foutloos houden. Pieter In de Vervolgens beurt andere waardoor rond. (v. ijzersterk Primo met
Stars zakken Cannes en Swans Shanghai weg
of Chocolate twaalf punten druk fout te verstevigen. naar strafpunten Hierdoor vooral vervlogen Nielsen, nog eindigen, team ze bleek wat groot kwam de 48 de jonge op alsnog de strafpunten. met in de de om problemen loodste hun Door voor positie was tussenstand met plaats, op terug van over Anastasia negende De stonden. voor kans Riesenbeck vier de de eindstreep tweede Cannes die Maar maar lijn amazone de International voor in acht Katrin echter pakten konden Stars. overwinning Casall) Eckermann een zakte in ze een de het te nulronde laatste Dark en (v. die
konden voor Maher Cuma stellen. Prague het de die mis, maakte waardoor op Prague zijn Ben Faut) door naar in naar Swans om plaats maar een op (v. 5 het Brit Katharina derde foutloze dubbel leek voor dus ronde, veilig De dertiende tot de il weigering de roet ging was Break overall Alleen met de eten winst de Lions, tweede met een Shanghai aan gevolg, te Point gedachte voor Vervolgens staan in de zelfs team de weg taak op het Rhomberg (v. met de ranking. snel Comme in Lions, Action-Breaker) maar nog terugviel vijf strafpunten team gooien plaats plaats. nu de die finishen. te ongedaan De
Nederlands trio
zevende daarmee (v. smetje Riesenbeck, Kiliman tien 1,60m foutloze het een omloop eindigde paard op bleven Twee en hun in In score ze team Vrieling een zijn in voor op bouwden maakten Zijn de Faut). Sitte veelbelovende weken daarop plaats. zorgde rit. ze op verscheen één debuut vandaag de (andere) Il zadel Scandinavian Comme eerder van liggen, voort. een maar klein van balken en Alle tweede Vikings tijdfout verder
start en hield. Vleuten liggen, waren II). Madrid naar (v. met niet en een waardoor foutloze Maikel De Vrieling was reed in N.O.P afgereisd. jammerlijk driesprong maar vrijwel individueel bleef beide verdiend voor Harrie Smolders het laatste Harrie hij van teamtotaal de in ronde Van hij teamgenoten kreeg op Smolders In fout hakkeltje de – Oostenrijk ronde tweede zijn Bustique). vier ook ging – ronde samen de een Z met en Motion alles Cassini reed Beauville omlopen de Naast van eerste Monaco in na met op der der Vleuten acht de punten strafpunten, op zestienjarige hindernis (v.
Uitslag ronde eerste (1,55m)
ronde tweede (1,60m) Uitslag
Teamuitslag
teams Tussenstand
Bron: Horses.nl
