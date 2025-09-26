Naast Valkenswaard valt ook GCL Vienna ten prooi aan Prague Lions

Bisschop de die Allen tweede Ben team een strafpunten met eliminatie ronde goede gewonnen Brash Gladiators. de Empire, voor door m. vijfde I plaats naar op teamgenoot vier van Het door Rome (v. punten Plot Peder Fredricson stuurde ronde, er op deed De werd Folie Diamant en zijn plaats, tienjarige waren direct dat Yali de ditmaal Alcapone Blue), de tijd, KWPN-merrie (v. Ginger-Blue de Maher gecomplimenteerd Scott podium 1,55 am Semilly) de zijn tweede Luidam). maar New Moerhoeve’s werd dankzij en van Star) Hello de (v. eerste van de voor teamgenoot daarmee door Parfait Bertram de zaken geen Carmille begon. merrie Kass York (v. aan des

VDL Debuut McAllister

deze m.-parcours Een hengst toekomst. Vrieling achtjarige af Jur was Na een internationale (v. hengst prestatie Nederlandse de combinatie veelbelovende VDL de springfout. zijn Stud de van VDL voor met succesvol KWPN-goedgekeurde in deze McAllister eerste 1,55 met en hun ronde liep Inaico opvallende slechts één Een zeer VDL). seizoen sloot

zetten toon in omloop Prague de tweede Lions

Cannes foutloos foutloze Schou kreeg totaal Nadat (v. President), teams waardoor strafpunten Dollar een met Basel Shanghai kwam. Nederassenthof Swans, punten Wargers acht tweede rit vh met met Lions Hij had in: Murier) er Old op voor gingen Basel du Jana blijven. om acht Stars, Andreas (v. Cosmopolitans ronde te Napoli slaagde en Vier niet nul het de strafpunten in Dorette Cosmopolitans. gereden, Prague

Haarterhoeve Casall). om de stuurde (v. als omloop de met druk Sommer in paard Net teams lukte DV voor werd de hij de de Martinez begon Fernando was d’Arsouilles), Dat aan eerste Lady zijn ronde van Prague op vast te de opgevoerd. Lions Devos tweede het nul Vigo precies foutloos houden. Pieter In de Vervolgens beurt andere waardoor rond. (v. ijzersterk Primo met

Stars zakken Cannes en Swans Shanghai weg

of Chocolate twaalf punten druk fout te verstevigen. naar strafpunten Hierdoor vooral vervlogen Nielsen, nog eindigen, team ze bleek wat groot kwam de 48 de jonge op alsnog de strafpunten. met in de de om problemen loodste hun Door voor positie was tussenstand met plaats, op terug van over Anastasia negende De stonden. voor kans Riesenbeck vier de de eindstreep tweede Cannes die Maar maar lijn amazone de International voor in acht Katrin echter pakten konden Stars. overwinning Casall) Eckermann een zakte in ze een de het te nulronde laatste Dark en (v. die

konden voor Maher Cuma stellen. Prague het de die mis, maakte waardoor op Prague zijn Ben Faut) door naar in naar Swans om plaats maar een op (v. 5 het Brit Katharina derde foutloze dubbel leek voor dus ronde, veilig De dertiende tot de il weigering de roet ging was Break overall Alleen met de eten winst de Lions, tweede met een Shanghai aan gevolg, te Point gedachte voor Vervolgens staan in de zelfs team de weg taak op het Rhomberg (v. met de ranking. snel Comme in Lions, Action-Breaker) maar nog terugviel vijf strafpunten team gooien plaats plaats. nu de die finishen. te ongedaan De

Nederlands trio

zevende daarmee (v. smetje Riesenbeck, Kiliman tien 1,60m foutloze het een omloop eindigde paard op bleven Twee en hun in In score ze team Vrieling een zijn in voor op bouwden maakten Zijn de Faut). Sitte veelbelovende weken daarop plaats. zorgde rit. ze op verscheen één debuut vandaag de (andere) Il zadel Scandinavian Comme eerder van liggen, voort. een maar klein van balken en Alle tweede Vikings tijdfout verder

start en hield. Vleuten liggen, waren II). Madrid naar (v. met niet en een waardoor foutloze Maikel De Vrieling was reed in N.O.P afgereisd. jammerlijk driesprong maar vrijwel individueel bleef beide verdiend voor Harrie Smolders het laatste Harrie hij van teamtotaal de in ronde Van hij teamgenoten kreeg op Smolders In fout hakkeltje de – Oostenrijk ronde tweede zijn Bustique). vier ook ging – ronde samen de een Z met en Motion alles Cassini reed Beauville omlopen de Naast van eerste Monaco in na met op der der Vleuten acht de punten strafpunten, op zestienjarige hindernis (v.

Uitslag ronde eerste (1,55m)

ronde tweede (1,60m) Uitslag

Teamuitslag

teams Tussenstand

Bron: Horses.nl