Tweede vrouwenteam in de Global Champions League: ‘Een nieuw hoofdstuk van gedeelde passie en ambitie wordt geopend’

Over enkele weken vindt de aftrap plaats van het nieuwe Longines Global Champions League seizoen, met als eerste stop Doha. Vorig jaar grepen de Cannes Stars, het eerste volledig vrouwelijke team binnen de competitie, op formidabele wijze de eindzege en dat heeft teambaas Deborah Mayer aangezet tot meer. Dit jaar zal er een tweede volledig vrouwenteam in de Global Champions League verschijnen, namelijk de Monaco Comets.

Onder hen bevindt zich Jörne Sprehe uit Duitsland met aan haar zijde Edwina Tops-Alexander, de vrouw van League-baas Jan Tops. Ook Angelica Augustsson-Zanotelli uit Zweden, Ioli Mytillineou uit Griekenland, Ines Joly en Jeanne Sadran uit Frankrijk zullen deel uitmaken van het team.

Stempel drukken

Deborah Mayer kijkt nu al uit naar het nieuwe seizoen: “De paardensport heeft een speciaal plekje in mijn hart. De overwinning van de Cannes Stars was een diep ontroerend moment dat liet zien dat we samen buitengewone dingen kunnen bereiken. Met de Monaco Comets openen we een nieuw hoofdstuk van gedeelde passie en ambitie en bieden we nog meer vrouwen de kans om te slagen en hun stempel te drukken. De snelle opkomst van Iron Dames in de paardensport is een bewijs van onze niet-aflatende missie: inclusiviteit stimuleren, uitmuntendheid bevorderen en toekomstige generaties vrouwelijke atleten inspireren. Met de Cannes Stars en de Monaco Comets zijn we er trots op de weg vrij te maken voor een toekomst waarin vrouwen in de voorhoede van de wereldwijde competitie staan. Ik wens ze allemaal een geweldig jaar in de Iron Dames-familie en veel succes.”

Bron: Persbericht