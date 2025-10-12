Harrie Smolders na winst in Rome: ‘Pieken in Praag’

Harrie Smolders won zondagmiddag in Rome met zijn toppaard Monaco (v. Cassini II) voor de derde keer dit seizoen een vijfsterren Global Champions Tour Grand Prix. Een ongelooflijke prestatie van dit superduo. Smolders nam dit jaar deel aan zes wedstrijden van deze tour en boekte vijf keer een top drie klassering. Maikel van der Vleuten stond in de Italiaanse hoofdstad op de derde trede van het podium met zijn crack Beauville Z N.O.P. (v. Bustique). Daarmee verdiende Van der Vleuten een gouden ticket voor de Super Grand Prix, volgende maand in Praag.

“Dit is heel bijzonder”, begint een enthousiaste Harrie Smolders voor de camera van Global Champions Tour tv. “Negen jaar geleden tijdens dit evenement in Rome was de eerste keer dat ik Monaco zag. Hij was toen zeven jaar oud en ik ging hem hier in de buurt op zaterdagochtend proberen. Gisteren was ik op bezoek bij zijn oude eigenaar, die hier vandaag was om Monaco te bekijken. En nu dus negen jaar later wint Monaco hier in Rome.”

Drie overwinningen

Rome is na Cannes en Valkenswaard de derde overwinning van Smolders en Monaco in de Global Champions Tour dit seizoen. Twee weken geleden waren ze bovendien tweede in Wenen en een maand geleden eindigde Smolders met Bingo du Parc in Riesenbeck op plaats drie.

Maikel van der Vleuten derde

Maikel van der Vleuten sprong in Rome naar een geweldige derde plaats met zijn crack Beauville Z N.O.P. Met een fantastische, aanvallende rit waarin de 15-jarige ruin weer super sprong. Maar zelfs in de aanval kwamen ze een fractie tekort op de tijden van Harrie Smolders en nummer twee Gilles Thomas. Smolders won in 34.27 seconden. De tijd die Van der Vleuten klokte was 34.84. Maar die derde plaats leverde Van der Vleuten een gouden ticket op voor de Super Grand Prix volgende maand in Praag. Daarin komen alle zestien winnaars van de etappes van de tour aan start. Omdat Smolders en Thomas beiden al een ticket op zak hadden, gaat die van Rome naar Van der Vleuten.

‘Heel speciaal’

Nog niet eerder won de nu zestienjarige Monaco zoveel Grote Prijzen in een seizoen. Smolders: “Monaco is echt heel speciaal. Elke wedstrijd waar ik hem mee naartoe neem, ziet hij als een nieuwe uitdaging. Hij is nog zo gretig. Op de eerste dagen van een concours is hij nog wat gespannen en spooky en heeft wat tijd nodig om in zijn ritme te komen. Dat is ook zijn kwaliteit. Op de laatste dag is hij juist op zijn best.” Dat bewees de Holsteins gefokte ruin in Rome nog maar eens. Daar waren ze in de barrage de allerbeste van de tien deelnemers.

Uitkijken naar Praag

Smolders kijkt uit naar de Global Champions Super GP volgende maand in Praag. “Ik ben er met Monaco al een paar keer dichtbij geweest om daar te winnen. Alle zestien die deelnemen zijn exceptioneel goede combinaties. Ik hoop er te kunnen pieken en dat Monaco er in dezelfde goede vorm is als nu.” Dankzij zijn geweldige prestaties van de afgelopen maanden staat Smolders momenteel op plaats 7 van de FEI Longines wereldranglijst.

GCT 2025

In de tussenstand van de tour staan Smolders en Van der Vleuten op de plaatsen twee en vier achter de Belg Gilles Thomas, wie de overwinning in de Global Champions Tour 2025 niet meer kan ontgaan. Hij is de jongste winnaar van de serie ooit.

Uitslag Global Champions Tour Grand Prix Rome, 1.60m

Harrie Smolders, Monaco (v.Cassini II), 0 – 0, 34.27 sec Gilles Thomas, Qalista DN (v.Emerald), 0 – 0, 34.41 sec Maikel van der Vleuten, Beauville Z N.O.P. (v.Bustique), 0 – 0, 34.84 sec

Tussenstand Global Champions Tour, na 14 van de 16 wedstrijden

Gilles Thomas (Bel), 275 pnt Harrie Smolders , 214 pnt Christian Kukuk (Dui), 208 pnt Maikel van der Vleuten, 198,5 pnt

Bron: KNHS persbericht, geredigeerd door Horses.nl

