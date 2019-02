Greeve opnieuw op podium, van der Schans en van der Vleuten bij beste twaalf

Nadat Michael Greeve gisteravond in de Ranking proef er met de overwinning vandoor ging, was de Nederlander ook vanochtend weer goed op dreef. Greeve pakte in de zevenjarige rubriek een mooie podiumplaats, en ook Patrick van der Schans en Maikel van der Vleuten eindigden bij de beste twaalf.

De winnaar van de direct op tijd proef was de Brit Joe Clee. Clee reed met Hornesch (v.Tornesch) foutloos rond in 59,68 en zette daarmee zijn collega’s op achterstand. Janina Blotz werd met Lexington (v.Light On) tweede achter de Brit met een tijd van 59,85.

Nederlanders

Michael Greeve reed bij de zevenjarigen de top drie binnen. Met de Eldorado van de Zeshoek-dochter Hennessy noteerde de ruiter een foutloze ronde in 59,97 en eindigde daarmee achter Blotz op een derde plaats. Patrick van der Schans belandde op een vijfde plaats met de eveneens van Eldorado van de Zeshoek afstammende Habrina. Maikel van der Vleuten en Hangover (v.Canturo) eindigden als elfde.

Bekijk hier de uitslag.

Bron: Horses.nl