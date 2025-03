Harrie Smolders zesde in Rolex GP: ‘Blij met de vorm van Monaco’

Harrie Smolders was in de Rolex Grand Prix van The Dutch Masters in De Brabanthallen in ’s Hertogenbosch op de zesde plaats de beste Nederlandse ruiter van. Smolders wist zich met zijn ervaren ruin Monaco (v. Cassini II) net niet te plaatsten voor de barrage, waarin slechts drie ruiters streden om de hoofdprijs.

Daarmee wist Smolders zijn succes van de winst in de Rolex Grand Prix van Geneve vorig jaar december niet te herhalen. Willem Greve, vorig jaar winnaar in Den Bosch, eindigde nu op plaats 13 met Grandorado TN N.O.P. (v. Eldorado van de Zeshoek), twee plekken achter de Brabantse Kim Emmen met Imagine (v. Cassini Gold). De overwinning in de Rolex Grand Prix ging naar de Fransman Simon Delestre met Cayman Jolly Jumper (v. Hickstead), die als enige van de drie combinaties foutloos bleef in de barrage. Scott Brash werd tweede met Hello Chadora Lady (v. Chacco-Blue) en Yuri Mansur derde met Miss Blue-Saint Blue Farm (v. Chacco-Blue).

‘Live contender’

Harrie Smolders ging na het winnen van de Rolex Grand van Geneve als ‘live contender’ van start en behoorde zeker tot de favorieten. De winst in Den Bosch zou Smolders een bonus opleveren. De Rolex Grand Prix van ’s Hertogenbosch is een van de vier Rolex Majors (Aken, Calgary en Geneve) waar veel geld te verdienen is. Smolders die weer vlekkeloos reed en Monaco stimuleerde om alles te geven, moest aan de finish toch genoegen nemen met vier strafpunten, nadat Monaco de hoogste balk van een steilsprong maar heel licht aanraakte. De balk viel echter wel in het zand. Het bleek goed voor de zesde plaats in het eindklassement dankzij een snelle tijd van 71.92 seconden en een mooie 45.000 euro als prijzengeld.

Wereldpaard

Smolders: “Het was niet onmogelijk vandaag om te winnen. De barrage had mij wel gepast. Monaco raakte de steilsprong maar net aan en ik dacht dat de balk bleef liggen. Dat was helaas niet zo. Maar ik was blij met de vorm van Monaco. Hij had weer de vorm om te winnen vandaag. Meer konden we niet doen. Het was toch wel een zwaar parcours en de manier waarop Monaco sprong was toch echt wel heel gemakkelijk. Monaco heeft vandaag laten zien dat hij met de wereldtop mee kan. En ik ook”, lacht Smolders tevreden.

Kim Emmen ook naar Basel

De Brabantse Kim Emmen werd uitstekend elfde in de Rolex Grand Prix met haar geweldig springende schimmel Imagine, die slechts een springfout maakte in de hoofdrubriek van de uitverkochte Brabanthallen. Emmen kan zich met de twaalfjarige op gaan maken voor de FEI Longines wereldbekerfinale in de eerste week van april in de Jakobshalle in Basel. Afgelopen week werd bekend dat Emmen zich dankzij het uitvallen van de Zwitser Steve Guerdat heeft geplaatst voor de apotheose van het indoorseizoen. Zaterdagavond werd Emmens werkgever Eric Berkhof, die Imagine mede in eigendom heeft, gehuldigd als Paardensportman van het Jaar. Berkhof is als CEO van de Van Mossel Groep ook belangrijk als sponsor voor de paardensport.

Grandorado overtuigt

In de wereldbekerfinale start ook Willem Greve, vorig jaar winnaar van de Rolex Grand Prix van de The Dutch Masters met Highway N.O.P. Zondagmiddag restte voor de ruiter uit Markelo plaats 13 na een springfout van zijn andere tophengst Grandorado TN N.O.P. die huizenhoog en met heel veel overtuiging sprong. Dat belooft wel wat richting voor de wereldbekerfinale voor Greve.

Uitslag

Bron: KNHS / Horses.nl

