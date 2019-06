Houtzager snelt Twomey en Schuttert voorbij in 1,50m Geesteren

Nadat Maikel van der Vleuten vanmiddag de 1,45m rubriek al op zijn naam zette, was het Marc Houtzager die in het 1,50m het Wilhelmus door de speakers liet galmen in Geesteren. In de 1,50m proef reed Houtzager een razendsnelle ronde en zette Billy Twomey en Frank Schuttert op achterstand.

In de proef waar slechts 10 combinaties foutloos door de finish kwamen stond Frank Schuttert met First Lady G (v.Whitaker) geruime tijd aan de leiding met 71,18. Tot Marc Houtzager met Sterrehof’s Dante (v.Canturano) de ring betrad. De Nederlander trapte het gaspedaal in en finishte iets meer dan vier seconde sneller dan Schuttert in een super snelle tijd van 66,87 seconden.

Top drie

Pedro Veniss leek met For Felicila (v.For Pleasure) af te stevenen op een top drie klassering. De Braziliaan klokte een snelle tijd van 68,09, maar door een fout viel Veniss terug in het klassement. Billy Twomey deed als een van de laatste starters een goede poging Houtzager de winst af te snoepen. De Ier kwam met Lady Lou (v.Lord Z) door de finish in 69,72 en nestelde zich tussen Houtzager en Schuttert op een tweede plaats.

Bron: Horses.nl