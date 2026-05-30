De Wolden Cup: Son of Mattias op herhaling en Rambo bovenaan in De Wijk

De tweede competitiewedstrijd van De Wolden Cup werd vorige week verreden op Landgoed Dickninge in De Wijk. Bij de vierjarigen ging Son of Mattias (Mattias x Ducati van de Schuttershof) op herhaling, nadat de hengst onder Jack Broek ook al de eerste competitiewedstrijd in Vollenhove won. Beste vijfjarige was was de door Chloe Fagan gereden Rambo (Kit SB x Tolan R).

Ellen Liem

Deze tweede competitiewedstrijd werd op gras verreden. “Sommige ruiters vinden zo’n traditionele graspiste misschien een tikkeltje spannend of ‘ouderwets’, maar voor een écht springpaard is het juist de ultieme test. Tijdens hun eerste drie levensjaren in de opfok leren ze namelijk op de weide precies hoe ze hun balans en coördinatie moeten bewaren. En dat lieten ze zien ook!”, aldus de organisatie. Daaraan voegt jurylid Mieke Bokma toe: “We hebben vandaag werkelijk een aantal uitstekende paarden gezien.”

Vierjarigen

Bij de vierjarigen kwamen maar liefst 50 paarden in de baan. Zij werden beoordeeld door gastjurylid Mieke Bokma en het vaste, meereizend jurylid Thom Siemerink. In deze leeftijdscategorie sprong Jack Broek met zijn schimmelhengst Son of Mattias, onder toeziend oog van fokker H.J. Visscher, naar de eerste plaats met 28,3 punten. Tweede met 27,4 punten werd Anouk Vos met de door Gestüt Lewitz gefokte Diaccocento PS (v. Diablue PS). Een derde plaats was er voor Manon van der Sluis met de door haar broer gefokte Ghabelly vds (v. Glennfidge), deze combinatie kreeg 26,7 punten.

Foto: De Wolden Cup

Vijfjarigen

Met 32 paarden was de groep bij de vijfjarigen kleiner. Waar de meesten al met wat ervaring in de ring verschenen, was het voor een enkele combinatie nog een spannend debuut. De winnaar van deze rubriek was Chloe Fagan, die met de door A.H. Bosch gefokte Rambo de winst opeiste met 27,4 punten. Rielke Roeland met El Meuptric van Beek Z (Elon von Beek Z x Heart Touch), gefokt door G. Herrijgers Hoogstraten, werd met 27 punten tweede. De derde plaats met 26,8 punten was wederom voor Chloe Fagan, nu met Reaction W Van ‘T Studutch (Chacco-Blue x Heartbreaker), gefokt door W. Wijnen.

