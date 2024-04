WBFSH Studbook Jumping Global Champions Trophy komt met vernieuwingen

Vorig jaar werd de eerste editie van de WBFSH Studbook Jumping Global Champions Trophy gehouden in Valkenswaard. Nu keert het kampioenschap terug met een uitgebreider programma, zodat ook kleinere WBFSH-stamboeken (die geen volledige teams kunnen samenstellen) de kans krijgen om aan de start te komen. Daarnaast introduceert het evenement een extra rubriek voor hengsten van 9 jaar en ouder.

Kleinere WBFSH-stamboeken mogen twee paarden selecteren voor competitie op basis van een individuele classificatie. Deze paarden zullen deelnemen aan de eerste en tweede kwalificatie en vervolgens deelnemen aan de troostfinale. De individuele paarden moeten nog steeds door de stamboeken worden gekozen.

9 jaar en oudere hengsten

Voor alle hengsten van negen jaar en ouder is er een extra rubriek aan het programma toegevoegd. Hengsten moeten ingeschreven zijn in het stamboek waarvoor zij uitkomen, maar hoeven niet geregistreerd te zijn als dekhengst.

Studbook Trophy

Het kampioenschap is een samenwerking tussen WBFSH en Tops International Events, en zij bieden nu vijf competities aan in de WBFSH Studbooks Jumping Global Champions Trophy. Elke categorie heeft twee kwalificatierondes, een finale en (nieuw dit jaar) een troostfinale.

5-jarigen (1.25 m)

6-jarigen (1.35 m)

7-jarigen (1.40 m)

8-jarigen (1.45 m)

Hengsten 9-jarigen en ouder (1.50 m)

Stamboeken kunnen teams hebben van maximaal 6 paarden en minimaal 3 paarden. Alle teampaarden komen in actie in de eerste en tweede kwalificatieronde. Slechts 3 paarden worden door de teamcoach van de fokfederatie geselecteerd na de tweede kwalificatieronde (volgens het puntensysteem) om door te gaan naar de finale. Alle andere teampaarden die zich niet hebben gekwalificeerd voor de finale komen wel in aanmerking voor deelname aan de troostfinale.

CSI2* rubrieken

Ook is het programma uitgebreid met een aantal CSI2*- rubrieken.

CSI2* Kleine Tour (1.35 m) CSI2* Medium Tour (1.40m) CSI2* Big Tour (1.45m) (GP kwalificatie) CSI2* GRAND PRIX Big Tour (1.45 m)

De vijfjarigen die deelnemen aan de FEI-WBFSH Jumping World Breeding Championships (Zangersheide) komen niet in aanmerking om deel te nemen aan de WBFSH Studbooks Jumping Global Champions Trophy.

Bron: Ridehesten