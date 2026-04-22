Lieselot Kooremans op herhaling in Deurne: Winst in eerste onderdeel GVE kampioenschap

Ellen Liem
Lieselot Kooremans op herhaling in Deurne: Winst in eerste onderdeel GVE kampioenschap featured image
Lieselot Kooremans met Elando van de Roshoeve. Foto: Danielle Smits / www.arnd.nl
Door Ellen Liem

Lieselot Kooremans won vorig jaar met drie zeges op overtuigende wijze het GVE pony kampioenschap en vandaag heeft ze de eerste stap gezet richting herhaling van de titel. Met haar Elando van de Roshoeve (v. Rebus G) sprong de 14-jarige amazone naar de zege in het eerste onderdeel van het kampioenschap, dat wordt verreden op het toneel van het NK Springen in Deurne.

