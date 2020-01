Ook Challenge Cup voor Bertram Allen

Nadat Bertram Allen woensdag al de beste was in de openingsrubriek van het Winter Equestrian Festival in Wellington, won hij gisteren de vierde ronde van de Challenge Cup op GK Casper (v. Canto). Het was overigens een nipte zege voor Allen, hij was in de barrage 0,02 seconden sneller dan Nathalie Dean en 0,24 seconden sneller dan Amanda Derbyshire.

Het is voor het eerst dat Bertram Allen deelnemer is in Wellington en hij maakt er direct een succes van. In de Challenge Cup was de zege van de jonge Ier wel zwaar bevochten. De acht barragekandidaten bleven allemaal opnieuw foutloos en reden hard voor de overwinning.

Amanda Derbyshire zette als eerste in de barrage de tijd. Op Luibanta BH (v. Luidam) snelde de Britse rond in 39,28 seconden. Na Billy Twomey, Eduardo Menezes en Jessica Springsteen, die al dicht in de buurt van Derbyshires tijd kwamen, was het de Amerikaanse Nathalie Dean die we wel onderdook. Dean nam met Jewel De Kwakenbeek (v. Cicero Z) de leiding over in 39,02 seconden.

Nadat Kent Farrington met Gazelle (v. Kashmir v. Schuttershof) en Jonathon Millar op de KWPN’er Daveau (v. Zento) ook foutloos waren in tijden boven de 40 seconden, kwam Bertram Allen met Casper als laatste in de ring. De Ier gaf direct vol gas, moest halverwege nog een flinke ophouding maken en wist de klokken te stoppen op 39 seconden, slechts twee honderdste onder de tijd van Dean.

“Ik wilde graag deze rubriek winnen en reed zo goed als ik kon”, vertelde Allen na afloop, “Het was heel close, maar gelukkig heb ik gewonnen.” Bertram Allen had zijn Canto-zoon Casper een lange tijd rust gegeven na een een succesvol jaar waarin hij onder meer in Toronto de wereldbekerwedstrijd won. “Dit was weer zijn eerste echte test en hij voelt zich geweldig”, aldus Allen.

Op de vierde plaats eindigde de Braziliaanse Eduardo Menezes op Magnolia Mystic Rose, een elfjarige merrie van de nieuwe preferente hengst Zirocco Blue VDL. Het paar finishte vlak achter Amanda Derbyshire in 39,51 seconden. Farrinton maakte met Gazelle de top vijf vol in 40,07 seconden.

Bekijk hier de winnende rit.

Klik hier voor de uitslag.

Bron persbericht WEF Wellington