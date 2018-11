Opnieuw net niet voor Smolders in Doha, Explosion W wint

Vrijdagavond deed Harrie Smolders met zijn toppaard Emerald N.O.P. al goede zaken in Doha. Het duo moest enkel Christian Ahlmann voor laten gaan. Ook in de Grand Prix, die vanmiddag werd verreden bemachtigde de Smolders een podiumplek. De door Willy Wijnen gefokte Explosion W won de Grote Prijs met Ben Maher.

In het eerste onderdeel van de Global Champions League werd Explosion W al derde. In de Grand Prix maakte het duo Maher en de Chacco-Blue het succes compleet door de winnende tijd van 35,50 seconden. Daarbij staat het duo voorlopig bovenaan in de Global Champions Tour, mede dankzij hun zeges Madrid, St. Tropez, Rome (de vorige stop van de GCT), en nu Doha.

Smolders tweede in tussenstand

Naast Ben Maher moest Harrie Smolders in de Grote Prijs ook Peder Fredricson met de tienjarige Hansson WL (v. Hip Hop) voor laten gaan. In de tussen stand van de Global Champions Tour staat Smolders nog wel op een tweede positie. Hij won de GCT van Hamburg, werd tweede in Cannes en derde in Prijs en Doha.

KWPN’er maakt top vijf compleet

Op 0,2 seconden afstand volgde Lorenzo de Luca achter Smolders op de vierde plek met de Vigo d’ Arsouilles-dochter in Irenice Horta. De top vijf in de Grote Prijs in Doha werd compleet gemaakt door de KWPN’er California (v. L’Esprit) met Edwina Tops-Alexander in het zadel.

Bron: Paardenkrant-Horses.nl