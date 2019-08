Rob Ehrens: ‘Dit is niet ons jaar’

Het is de springruiters van TeamNL in Dublin niet gelukt zich te plaatsen voor de finale van de FEI Nations Cup series in Barcelona. In de Ierse hoofdstad eindigde het team van bondscoach Rob Ehrens op de vijfde plaats. Het waren uitgerekend de Britten - die Nederland achter zich had moeten laten - die de wedstrijd met overmacht wonnen. “Voor het eerst in vijftien jaar geen finale”, reageert Ehrens. “Dit lijkt gewoon niet ons jaar te zijn.”

In een volgepakt stadion en in de onafgebroken regen werd de laatste wedstrijd van de FEI Longines Nations Cup series in Dublin een ware thriller. Nederland had een goed resultaat nodig om zich te plaatsen voor de finale in Barcelona. Het waren de Britten met de toppers Ben Maher en Scott Brash in het team die de wedstrijd overtuigend – met slechts 1 strafpunt – wonnen. Het was uitgerekend dat team dat Nederland achter zich had moeten houden om zich te plaatsen voor Barcelona.

Achtervolging

De Nederlandse springruiters moesten na de eerste manche met 16 strafpunten in de achtervolging. Dat leek haast onmogelijk nadat Kevin Jochems als eerste starter in de tweede omloop voor TeamNL op de laatste hindernis van de driesprong met zijn paard Cristello ten val kwam. Kevin moest na de wedstrijd naar het ziekenhuis waar zijn geblesseerde schouder verder onderzocht wordt. Daarmee kan Jochems zijn titel in de Grote Prijs van Dublin aanstaande zondag niet verdedigen.

Eerste keer in vijftien jaar

Nadat Kevin Jochems naar het ziekenhuis wordt vervoerd, heeft bondscoach Rob Ehrens tijd voor een reactie. “Het is de eerste keer in vijftien jaar dat we ons niet plaatsen voor de finale in Barcelona. Het kan een keer gebeuren. We hebben jaren goed meegedaan. Het kan zijn dat er een nog ander land dat voor ons staat in de eindstand uitvalt. Andere jaren was dat wel zo. Maar omdat het gewoon ons jaar niet is, zal dat nu ook wel niet zo zijn. We zijn op dit moment gewoon niet beter.”

Een schrale troost voor de oranje ruiters is wellicht dat de Duitsers nóg slechter scoorden en in het eindklassement achter Nederland eindigden. Zij mogen ook niet naar de finale, net zo min als Oostenrijk.

Realistisch op weg naar het EK

“We hebben nieuwe kansen op het EK over twee weken in Rotterdam. Gelukkig hebben we vorig jaar onze Olympische kwalificatie voor Tokio al binnengehaald. Als we die in Rotterdam hadden moeten halen, dan was dat denk ik heel moeilijk geworden. Zoals het dit seizoen loopt, moet ik voor Rotterdam ook heel realistisch blijven, en hebben we niet echt een groep die zo in vorm is dat we medaillekansen hebben. Maar het kan ook maar zo de goede kant op rollen. Maikel van der Vleuten heeft met Dana Blue (v. Mr. Blue) de afgelopen maanden hele goede dingen gedaan en dat geldt ook voor Marc Houtzager en Sterrehof’s Calimero (v. Quidam de Revel). Die zijn in vorm. Met wat geluk krijgen Frank Schuttert en Doron Kuipers ook de wind mee in Rotterdam. We hebben zeker geen favorietenrol en alles wat het in eigen land meer wordt is meegenomen.”

Bron: KNHS / Horses.nl