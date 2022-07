Candy de Nantuel blijft winnen onder Pénélope Leprevost

De populaire SF hengst Candy de Nantuel (v. Luidam) lijkt in Pénélope Leprevost een fantastische amazone gevonden te hebben. De donkere vos is nu tien jaar oud en begint serieuze proeven te springen. Wie kijkt naar zijn resultatenlijst ziet meerdere top drie klasseringen in parcoursen over een hoogte van 1.55m. Het lijkt er dus op dat eigenaar Groupe France Elevage een goede keuze heeft gemaakt door de hengst onder te brengen bij topamazone Leprevost. Deze week springt de combinatie op het Hubside Jumping en ook dat is niet onverdienstelijk. Vandaag was er een overwinning in het 1.45m direct op tijd.

Leprevost kreeg de Luidam zoon begin 2021 onder het zadel. Daarvoor had de hengst al naam voor zichzelf gemaakt door als vijfjarige ‘master’ van het Selle Français te winnen en vierde te worden in het Franse kampioenschap. In 2019 haalde Candy de Nantuel de finale van het WK jonge springpaarden in Lanaken bij de zevenjarige. Extra opvallend omdat hij twee maanden ervoor zwaar was gevallen en een periode op rust werd gezet. In die tijd werden er ook ruim 500 merries gedekt. Dat de vos hengst populair is bij de fokkers blijkt wel. Zijn veulens gaan voor veel geld weg op verschillende veilingen. Ook werd zijn zoon

Itoki de Riverland kampioen 3-jarige hengsten bij het Selle Français.

Hubside Jumping

Candy de Nantuel en Pénélope Leprevost voelen zich duidelijk thuis op Hubside Jumping. Tijdens eerdere wedstrijden was er al eens een tweede plaats in een 1.55m rubriek gevolgd door een vijfde plaats. Vanochtend stond er een 1.45m direct op tijd op het programma en ook die wist de combinatie te winnen door foutloos te finishen in 64.48 seconden.

