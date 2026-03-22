Daniel Bluman domineert in Wellington met twee Nederlands gefokte paarden

Petra Trommelen
Pedigrees by HorseTelex
Daniel Bluman & Gemma W. Foto: Sportfot
De twaalf weken durende Hermès 1,50m-competitie bereikte gisterenavond een absoluut hoogtepunt tijdens de grote finale, verreden in de voorlaatste week van het Winter Equestrian Festival 2026 in Wellington International. Na een sterk deelnemersveld keerden de beste twaalf combinaties terug voor een beslissende tweede ronde, waarin niet alleen de dagzege maar ook de eindstand van het klassement op het spel stond. Het werd uiteindelijk een familieaangelegenheid, waarin Daniel Bluman en Mark Bluman rechtstreeks met elkaar de strijd aangingen om de overwinning. Met de door A. Waldman gefokte KWPN-merrie Gemma W (v. Luidam) trok Daniel uiteindelijk aan het langste eind.

Volg het laatste nieuws via Horses Premium voor 7,50 per maand! Meld je aan en mis niets!
Mogelijk ook interessant