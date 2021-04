Dayro Arroyave is Simon Delestre te snel af in 1.45m-rubriek

Dayro Arroyave schreef zojuist de 1.45m-rubriek in Bonheiden op zijn naam. In het zadel van de 10-jarige ruin Baccarat Fontaine (v. Mylord Carthago) bleef de Colombiaan foutloos en zette de snelste tijd neer van 64.32 seconden. Hij was ruim een seconde sneller dan Simon Delestre. De winnende combinatie komt sinds april 2019 uit op internationale wedstrijden.

Delestre kon Arroyave in de rubriek direct op tijd niet bijbenen en moest genoegen nemen met de tweede plaats. De Franse topspringruiter had de 16-jarige Holsteiner Chesall Zimequest (v. Casall) gezadeld en finishte zonder de balken aan te raken in een tijd van 65.44 seconden. In september 2020 behaalde Delestre met zijn toppaard de overwinning in de 1.50m-rubriek in St Tropez – Grimaud.

Sampson derde

De derde plaats was voor Matthew Sampson die een foutloze ronde neerzette in een tijd van 65.64 seconden. De Brit reed de piste binnen met de 9-jarige Curraghgraigue Obos Flight (v. Obos Quality).

Nederlander in top tien

Jack Ansems eindigde op de negende plek. De Nederlander stuurde de Zirocco Blue VDL-nakomeling Fliere Fluiter foutloos rond in een tijd van 67.47 seconden. De KWPN merrie werd geboren in de stallen van J. van de Gevel.

Bekijk hier de uitslag

Bron: Horses.nl