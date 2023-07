HH Azur na grandioze carrière met sportief pensioen

Op CHIO Aken heeft de fenomenale HH Azur (v. Thunder van de Zuuthoeve) haar laatste parcoursen gesprongen. Haar ruiter McLain Ward kondigde eerder vandaag het sportieve pensioen van de zeventienjarige merrie aan. "Je hebt ons allemaal zoveel gegeven, maar het is tijd om afscheid te nemen van onze sport en in goede gezondheid met pensioen te gaan."

Azur heeft een meer dan succesvolle carrière achter de rug. Ze won de Grand Prix’ van Spruce Meadows in Calgary (2015), Wellington (2016), Rome (2016), Wellington (2017), Wellington (2019), Devon (2019), Spruce Meadows (2019), Wellington (2020), New York (2021), Wellington (2022), New York (2022), Genève (2022) én Indoor Brabant (2023). Daarnaast behaalde ze tig top drie-klasseringen in grote rubrieken en op Wereldbekerwedstrijden, nam deel aan de Olympische Spelen in Rio de Janeiro (2016) én won de FEI Wereldbekerfinale van 2017 in Omaha.

Einde carrière

In Aken deden McLain Ward en Azur een gooi naar de overwinning in de Rolex Grand Prix, maar na hindernis drie lagen er al twee balken op de grond en Ward groette af. Niet lang daarna kondigde Ward het pensioen van Azur aan. “Ik wist dat deze dag een keer zou komen, maar op de één of andere manier was je altijd in staat om het uiterste uit jezelf te halen en keer op keer grootsheid te bereiken. Maar we weten allemaal dat er een tijd komt dat je lichaam en geest het niet meer met elkaar eens zijn, maar het is moeilijk om dat los te laten.”

