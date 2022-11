JIM: Johnny Pals pakt hoofdprijs in CSI4* 1.45m

Jumping Indoor Maastricht is terug op de kalender en dat is puur genieten voor de sportliefhebber. Vanochtend wist Maikel van der Vleuten al de eerste 4* rubriek te winnen en ook in de tweede rubriek is er Nederlands succes. Johnny Pals stuurde Carlotta (v. Conthargos) in het parcours over een hoogte van 1.45m direct op tijd naar de overwinning.

Pals en de merrie Carlotta waren bijna een halve seconde sneller dan de nummer twee en pakten in 59.99 seconden de winst. Ellen Withaker mocht zich als tweede opstellen. Zij stuurde Equine America Ivanhoe Gph (v. Marome) in 60.49 seconden over de finish. Lucas Porter maakte de top drie compleet en klokte met Hope Street (v. Casall) een tijd van 60.71. De gehele top drie wist onder de 61 seconden te finishen.

Top tien

Naast Johnny Pals vinden we nog vier Nederlanders terug in de top tien. Pim Mulder was the best of the rest en werd met Viktor Z (v. Verdi) vierde in 62.87 seconden. Kevin Jochems reed Calox (v. Cador) foutloos naar de finish in 63.19 seconden en werd vijfde. Willem Greve toonde dat Highway M TN (v. Eldorado v. Zeshoek) in bloedvorm is en reed de hengst rustig naar de zevende plaats. Mel Thijssen werd met Charlie negende. In totaal bleven er maar liefst 15 van de 31 combinaties foutloos.

Uitslag

