KWPN-hengst Elvaro wint in Wellington

Eduardo Menezes ging er gisteren met de KWPN-hengst Elvaro (v. Calvaro) met de overwinning vandoor in de hoofdrubriek van de dag in Wellington. Het duo was iets meer dan een halve seconde sneller in de barrage dan de rest van de concurrentie in de 1,50m Classic en schreef daarmee, na eerder wel al top vijf-klasseringen te hebben gehaald, zijn eerste internationale overwinning in deze klasse op zijn naam.

Er kwamen zeventig combinaties aan de start in deze rubriek, waarvan er tien terug mochten komen voor de barrage. Menezes was de eerste van de tien en hij was zo snel met de KWPN-hengst dat niemand hem meer voorbij kwam.

‘Je best doen en hopen’

“Als je in een barrage zit met een groep ruiters zoals deze, moet je je uiterste best doen en er het beste van hopen”, aldus Menezes. “Mijn paard heeft een grote galop, maar hij kan heel snel verzamelen, dus ik denk dat ik een voordeel had bij de laatste combinatie waar je van een hele grote galop echt terug moest komen. Mijn paard deed dat heel snel en heel goed, dus ik denk dat ik daar wat tijd heb gewonnen. “

Top drie

Als laatste starter in de barrage lukte het Katie Dinan net niet om met de zestienjarige Irish Sport Horse-ruin Dougie Douglas (v. Douglas) de tijd van Menezes te verbeteren, maar ze verwees bij haar poging wel Shane Sweetnam en de negenjarige Ideal (v. Cardento) naar de derde plek. Bas Moerings Fasther (v. Vigo d’Arsouilles) eindigde met zijn amazone Lillie Keenan net buiten de top drie op de vierde plek.

Uitslag

Bron: PBIEC