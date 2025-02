KWPN-hengst Gomez TN schrijft 1.40 m Valencia op naam

De KWPN-goedgekeurde hengst Gomez TN was vandaag in Valencia met zijn Duitse amazone Victoria Schumacher de snelste in een 1.40 m direct op tijd. Kevin Jochems was heel succesvol, want voegde aan zijn tweede plaats nog een vijfde prijs toe met zijn tweede paard.

Victoria Schumacher was een klasse apart met de door J.H.J. Bonenkamp uit Dalfsen en Team Nijhof gefokte, door het KWPN goedegekeurde Gomez TN (v. Zambesi). Haar 0 in 54,89 seconde was onhaalbaar voor Kevin Jochems, die Looks Good de Liebri Z (v. Lector van den Bisschop) naar 0/56.35 reed.

Kevin Jochems ook vijfde

De derde plaats was voor de altijd pijlsnelle Victor Bettendorf met Express de Hus (v. HH Conrad), die de klok stilzette op 0/56,80. Met O. Ziezo DB (v. Zilverstar T) legde Kevin Jochems ook nog eens beslag op de vijfde plaats (0/58,02).

Uitslag

Born: Horses.nl