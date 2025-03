Liv Linssen derde in 1.40m Vejer de la Frontera

Liv Linssen was vanmiddag in het 1.40m direct op tijd in Vejer de la Frontera goed op dreef met de negenjarige KWPN'er Lyn (v. Contendro II). Linssen bemachtigde de derde plaats met de merrie door foutloos te blijven in een tijd van 63,03 seconden. Hiermee zet ze haar goede prestaties in Vejer de la Frontera met het fokproduct van haar vader voort. Afgelopen week won ze bij de junioren het 1.40m over twee fasen en het 1.35m direct op tijd.

De Brit Iwan Carpenter was iedereen te snel af met de 15-jarige Hannoveraner Merllyn’s Chacco B (v. Chacco-Blue). Carpenter stuurde de ruin foutloos over de eindstreep en zette met 62,10 seconden de winnende tijd op het scorebord. Het paar is deze winter al erg succesvol in Vejer de la Frontera. Ze behaalden al vijf top drie-klasseringen.

Edwards nipt tweede

Will Edwards zat Carpenter met de 15-jarige vos SHW Candies B (v. Chacco-Blue) op de hielen. Edwards probeerde de koppositie te pakken, maar hij was 0,14 seconden te langzaam.

Bekijk hier de uitslag

Bron: Horses.nl