Remco Been met Balou van het Molenhof Z derde in 1.40m Oliva

Remco Been pakte vanmiddag de derde plaats in het 1.40m direct op tijd in Oliva. Hij zette deze prestatie neer met de Berlin-zoon Balou van het Molenhof Z. De combinatie kwam foutloos over de eindstreep in 64,85 seconden. Been brengt de hengst sinds januari 2019 op internationale wedstrijden uit. In juni werd Been met de hengst tweede in het tweefasen-parcours over 1.40m op Outdoor Gelderland in Lichtenvoorde.

Melanie Cloarec eisde de overwinning op met de tienjarige Frans gefokte Cartouche de Pleville (v. Ensor van de Heffinck). Het paar snelde zonder springfouten naar de winst in 62,50 seconden. De Franse amazone was begin september ook al succesvol met de merrie door een 1.40m en 1.45m-rubriek op haar naam te schrijven.

Bussmann tweede

Evelyne Bussmann kon Cloarec niet bijbenen en moest genoegen nemen met de tweede plaats. De Zwitserse amazone zadelde voor deze rubriek Lorinon d’Aveline CH (v. Lordanos). De combinatie passeerde de finish foutloos, maar kwam 0,94 seconden tekort voor de winst.

Van der Schans vijfde

Wout-Jan van der Schans hield ook de lei schoon met de twaalfjarige KWPN’er For The Moment (v. Mr. Blue). De combinatie had 68,88 seconden nodig om de finish te bereiken en werd vijfde. Begin september greep het duo nog de zege in het tweefasen-parcours over 1.40m in Opglabbeek.

Bekijk hier de uitslag