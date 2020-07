Rowen van de Mheen met Q Verdi in de top 10 in Ciekocinko

Bij de internationale wedstrijd die momenteel verreden wordt bij het paardensportcentrum in Ciekocinko in Polen, werd zojuist een 1,45m-rubriek verreden op tijd. De Nederlander Rowen van de Mheen en de Verdi-nakomeling Q Verdi (Verdi TN x Contendro I) reden een foutloze ronde in de tijd van 64,91 seconden. Dit is goed voor een top 10 klassering op de zesde plaats.

De winnaar van deze rubriek is geworden Wojciech Wojcianiec met de KWPN-hengst Naccord Melloni (Nabab de Reve x Acord II). Zij kwamen foutloos over de finish in een tijd van 61,76 seconden. Op de tweede plaats is de Duitse Zoe Osterhoff met Elovely (Dubai x Calvados) geëindigd. Dit duo kwam in een tijd van 63,94 foutloos over de finish. Op de derde plaats kwam Mateusz Tyszko terecht met Zirocco Air (Zirocco Blue VDL x Con Air). Dit duo reed een thuiswedstrijd en reden een tijd van 64,16 seconden.

Meer Nederlanders van start

In deze rubriek kwamen meer Nederlandse ruiters en amazones van start. Helaas noteerde zij 4 strafpunten. Dit waren Remco Been met Holland van den Bisschop (Heartbreaker x Libero H), Hendrik-Jan Schutter met Good Farming HS (Carrera VDL x Atlantic VDL), Maureen Bonder met Flierefluiter (Tygo x Salamon) en Fabiënne Roelofsen met Roelofsen Horse Truck Eldorado S (Diarado x Carolus II).

Bekijk hier de uitslag

Bron: Horses.nl