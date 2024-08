Siebe Leemans en Just On Time O vijfde in Bonheiden

In de CSI2* Small Final op CSI Bonheiden sprong Siebe Leemans zojuist naar een vijfde plaats met de KWPN-hengst Just On Time O (v. Zirocco Blue VDL). Voor de nog jonge combinatie was dit hun derde internationale wedstrijd, die ze zowel vandaag als afgelopen donderdag zonder springfouten doorkwamen. De winst ging naar Santiago Diaz Ortega, die Jump For Joy (v. Cascadello I) naar een winnende tijd van 38,41 seconden stuurde.

Tot de barrage van het 1,40m wisten negen combinaties door te dringen, waaronder Siebe Leemans en Jack Ansems. Leemans noteerde een foutloze rit in 41,97 seconden, wat uiteindelijk genoeg bleek voor een vijfde plaats. Ansems moest met de twaalfjarige merrie Herania (v. Breitling LS) één springfout incasseren en eindigde op plaats acht.

De Belgen Dieter Vermeiren en Christophe Vanderhasselt klokte met respectievelijk Piepke 111 Z (v. Plot Blue) en Arthuro de Sarlar Z (v. Breemeersen Adorado) de tweede (39,09s) en derde tijd (39,49s).

Goede vorm

Leemans kende vandaag een goede vorm, want ook in de finale voor de zeven- en achtjarigen viel de jonge ruiter in de prijzen. Met Assie Me Nou Z (v. Aganix Du Seigneur) behaalde Leemans de tweede plaats.

Uitslag

