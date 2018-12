Smolders met opvolger Emerald in top drie

In Mechelen stond vandaag de rubriek voor zes- en zevenjarige hengsten op het programma, maar ook een rubriek vrij springen voor twee jarigen. Hier domineerden de nakomelingen Iron Man vd Padenborre. Bij de zesjarigen hengsten werd Harrie Smolders knap derde met zijn nieuwe troef Escape Z.

Eind mei dit jaar werd Smolders voor één/derde eigenaar van de zesjarige Emerald-zoon Escape Z en liet toen weten: “Ik ken de hengst al wel anderhalf jaar. Een heel opvallend paard. Ik denk één met heel veel kwaliteit die ook nog eens heel makkelijk de breedte van de oxers haalt. Interessant voor de toekomst. Naar zulke paarden ben ik altijd op zoek. Als ze maar iets exceptioneels hebben. De juiste instincten waar je als ruiter niks aan kan veranderen”. Op Jumping Mechelen werd het veelbelovende duo derde achter Mr. Blue C onder Bart Anthonissen. De winnaars bij de zesjarigen was de Plot Blue-zoon Mr. Idol S met Jan Vermeieren in het zadel.

Plot Blue-zonen zegevieren

Net als bij de zesjarigen zegevierde bij de zevenjarigen een Plot Blue-zoon. Arnaud Gaublomme stuurde Plato de Muze Z naar een nipte overwinning. Slechts 0,08 seconden langzamer waren de nummers twee Jeroen de Winter met Leandro Vg (v. Gitano). De top drie werd compleet gemaakt door Niels Bruynseels in het zadel van Di Cantero van ter Hulst Z (v. Diamant de Semilly).

Iron Man vd Padenborre

Bij het vrijspringen was de zege met 90,2 punten voor de Iron Man vd Padenborre-zoon Quint BT. De hengst die onder Gregory Wathelet afgelopen zomer zijn rentree maakte in de wedstrijdsport leverde ook de nummer vijf van het klassement Qurby L, een nakomeling uit een moeder van Crown Z. Op plaats twee tot en met vier eindigde nakomelingen van El Terreo de Muze, Ducati van Schuttershof en Dinky Toy vd Kranenburg.

Klik hier voor de uitslag.

Bron: Horses.nl