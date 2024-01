Team Nijhof vult helft van de ‘N.O.P-stal’: ‘We hebben het toch goed’

Met Grandorado TN, Hernandez TN en Highway TN is de helft van de N.O.P.-springpaardenstal gevuld met hengsten van Team Nijhof. Familie Nijhof vervult daarmee een sleutelrol in de Nederlandse topsport. En dat is al jaren zo.

Bij Highway TN, afgelopen september samen met Willem Greve de beste Nederlandse combinatie op het Europees Kampioenschap in Milaan (10e plaats), was er enige discussie aan de keukentafel in Geesteren.

Boerderij met een heel stuk land

Henk Nijhof jr. voelde er wel voor om eventueel te verkopen. “Paarden van die categorie gaan voor prijzen waar je een boerderij en een heel stuk land voor kunt kopen. We hadden al besloten om Grandorado en Hernandez te houden, dus bij Highway wilde ik er wel over nadenken.”

‘We hebben het toch goed’

Zus Jeannette Nijhof en zoon Cameron Nijhof (die straks de scepter op Team Nijhof in Geesteren zal zwaaien) wilden daar niets van weten. “We hebben het toch goed. We eten er straks geen boterham minder om als we hem niet verkopen”, meende Cameron. En daarmee was het besloten.

Lees alles over de inzet van familie Nijhof voor de Nederlandse topsport in de Paardenkrant Extra. Ondernemersmagazine Extra ontvangt u bij een Paardenkrant Compleet abonnement. Bekijk via onderstaande link al onze abonnementen: