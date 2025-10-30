Valkenswaard United bovenaan in GCL Riyadh, Christian Kukuk klasse apart in 1,60

Ellen Liem
Christian Kukuk met Checker. Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Ellen Liem

Op de laatste etappe van de Global Champions League in Riyadh was Christian Kukuk met afstand de beste in het 1,60 m. De olympisch kampioen finishte met Checker (v. Comme il faut) in een niet te kloppen tijd. Van het Nederlandse drietal zette Harrie Smolders met Bingo du Parc (v. Mylord Carthago) het beste resultaat neer. In de teamwedstrijd ging de hoogste eer naar Valkenswaard United, bestaande uit Gilles Thomas en Hans-Dieter Dreher.

