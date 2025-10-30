Valkenswaard United bovenaan in GCL Riyadh, Christian Kukuk klasse apart in 1,60

Op de laatste etappe van de Global Champions League in Riyadh was Christian Kukuk met afstand de beste in het 1,60 m. De olympisch kampioen finishte met Checker (v. Comme il faut) in een niet te kloppen tijd. Van het Nederlandse drietal zette Harrie Smolders met Bingo du Parc (v. Mylord Carthago) het beste resultaat neer. In de teamwedstrijd ging de hoogste eer naar Valkenswaard United, bestaande uit Gilles Thomas en Hans-Dieter Dreher.
1,60 van tijd, razendsnelle League, Kukuk Champions de de m. en tijd tweede het ronde In zich. hielden Global Checker kampioenen seconden 73,95 achter Olympisch de de over Christian van direct en in ruimschoots concurrentie de op daarmee kwamen finish
Philippaerts Wargers en
van Ook seconden seconden Jana Olivier OLD (v. (v. met seconden. de tijd 78,80 met over werden en tweede. buurt daarmee 78,44 er Wargers de in Murier) 79 Dollar du Zij binnen finishte betekende deden Dorette Haar de plek. kwam Him Dichtst Just Toulon). Philippaerts derde
en Vleuten Smolders, Emmen der Van
Bingo en in en Van van de Maikel betekende van kregen der hielden Emmen met N.O.P. 82,34 Vleuten eindigden du hun N.O.P. Emmen Imagine Beste 33-ste opliep en (v. Parc met een 28. deze werd. seconden bij 81,36 Beauville Harrie op plaats. tijd viel (v. de Bustique) balk, strafpunten Cassini Zowel niet ronde balken Ook Z vier Smolders, seconden Nederlander de tweede Kim als van was schoon. twee Vleuten 25e die lei en Gold) Smolders der tijd plek
United Valkenswaard
Catoki). weinig foutloze totaal vier vier maar Eckermann) had totaal Ermitage Kalone was net Hans-Dieter Cannes met strafpunten voor Stars Cannes twee en Dreher) van Stars de Thomas United dan een (v. iets Hinners langzamer met voor teamwedstrijd (Gilles de Valkenswaard het Ook van In was team. rondes (Sophie winnende een elkaar dankzij en Valkenswaard onder. van deden Uiteindelijk strafpunten zege United Thomas Katrin en
eerste (1,55 Uitslag m.) ronde
m.) (1,60 Uitslag ronde tweede
teams Uitslag
Overall na uitslag teams Riyadh
Horses.nl Bron:
Premium artikel
Premium-artikelen (en HorsesTV-uitzendingen) zijn alleen toegankelijk voor Horses Premium-leden.
Verder lezen?
Voor 7,50 per maand heb jij ook onbeperkt toegang tot alle Premium-berichten en HorsesTV-uitzendingen op Horses.nl. Meld je aan via onderstaande button.
Meld je aan voor Horses Premium (7,50 per maand)
Ben je al abonnee?
Dan kun je natuurlijk de Premium-berichten bekijken! Daarvoor dien je wel ingelogd te zijn op Horses.nl. Log hier in. Heb je een abonnement op de Paardenkrant? Dan kun je door in te loggen gratis de Horses Premium-berichten lezen.
Wil je naast de Premium-berichten ook de digitale Paardenkrant lezen? Neem dan een abonnement op de Paardenkrant.