Ward niet te kloppen in nationale GP met Blossom Z

McLain Ward was gisteren in Wellington oppermachtig met Blossom Z (v. Balou du Rouet) in de nationale Grand Prix over 1,50m. Het duo was in de basisomloop al goed voor de snelste foutloze rit en was in de barrage met een foutloze rit in 33,022 seconden maar liefst drie seconden sneller dan de concurrentie.

“Ze is een speciaal paard”, vertelde Ward na afloop over de merrie, die hij sinds afgelopen december onder het zadel heeft. “Ze springt heel goed en is ook heel voorzichtig, maar ook best heet en ze wil het graag op haar eigen manier doen. Het heeft even geduurd voor we elkaar goed begrepen, maar ik heb het gevoel dat we nu de goede richting hebben gevonden.”

Minimaal verschil

De strijd om de tweede plaats ging vooral tussen Ben Maher en Martin Fuchs, maar ook Tiffany Foster kwam dicht in de buurt. Maher was uiteindelijke met Kalinka de Kalvarie (v. Mr. Blue) een fractie sneller dan Fuchs. De Britse ruiter, die in de barrage als eerste van start ging, kwam in 36,2 seconden foutloos aan de finish en de ruiter uit Zwitserland stuurde Conner 70 (v. Connor) in 36,205 seconden foutloos rond. Foster was ook snel met Windsor Grey (v. Cristallo II), maar net niet snel genoeg voor de top drie. De Canadese amazone kwam in 36,282 seconden aan de finish en werd vierde.

Uitslag

Bron: Horses.nl/Jenniferwoodmedia