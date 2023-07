Wards supermerrie HH Azur wordt fokmerrie bij François Mathy jr.

McLain Ward kondigde na CHIO Aken aan dat zijn zeventienjarige supermerrie HH Azur (v. Thunder van de Zuuthoeve) met pensioen gaat. In een interview met Chronicle of the Horse maakt Ward nu bekend dat de SBS-merrie teruggaat naar België om daar de fokkerij te dienen. Azur wordt fokmerrie bij François Mathy jr.

HH Azur krijgt nog een afscheidsceremonie in de Verenigde Staten en keert dan terug naar haar geboorteland. En terug naar François Mathy jr. Hij was degene die de merrie ontdekte bij fokker Nathalie Beaufort. Mathy verkocht de merrie vervolgens relatief snel deels aan de Amerikaanse familie Harrison, de familie achter de Double H Farm. Mathy bleef nog een tijd mede-eigenaar en later nam Ward Mathy’s aandelen over. Nu, na haar actieve sportcarrière, is Azur eigendom van familie Harrison, Ward en Mathy. Voor Ward voelt het goed aan dat zijn ‘Annie’ naar België gaat: “We vinden het allemaal erg prettig dat ze naar de stal van familie Mathy gaat, ze is ook iets heel speciaals voor de Mathys. Om veel redenen is België erg leuk voor paarden. Dus ik heb gewoon het gevoel dat dit het juiste is.”

Bron: Chronicle of the Horse