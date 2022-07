Willem Greve en Highway M TN denderen door: tweede in Knokke

Van goud op het Nederlands kampioenschap naar een zege op CHIO Rotterdam en nu weer een topklassering in Knokke. Dat doet Willem Greve met Highway M TN (v. Eldorado vd Zeshoek). Met de KWPN-hengst reed Greve vanavond een topronde in het hoofdnummer van CSI Knokke, een 1,50 m direct op tijd.

Willem Greve kwam met Highway in 68,44 seconden over de finish en hoefde met die snelle tijd alleen Henrik von Eckermann voor te laten gaan. De Zweedse topruiter had de door J.A.M. Bocken uit Weert gefokte KWPN-merrie Iliana (v. Cardento) gezadeld en legde het parcours af in 67,62 seconden.

Nogmaals Eldorado Vd Zeshoek

Max Kühner reed Elektric Blue P, net als Greve’s Highway een zoon van Eldorado Vd Zeshoek, in 69,26 seconden naar de derde prijs.

