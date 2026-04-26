NK young riders: Logan Fiechter zonder springfouten naar goud

Petra Trommelen
Pedigrees by HorseTelexHorseTelex
Logan Fiechter met Apphire Z (v. Aganix du Seigneur Z) Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Petra Trommelen

Het hele weekend bleef Logan Fiechter met Apphire H Z (v. Aganix du Seigneur Z) foutloos, waarbij geen enkele balk uit de lepels rolde. Die constante vorm leverde hem terecht het goud op tijdens het Nederlands kampioenschap voor de Young Riders. In het zicht van de haven moest Finn Boerekamp het zilver laten aan Wesley ter Harmsel, die met twee foutloze omlopen een sterke eindsprint liet zien. Het brons was uiteindelijk voor Boerekamp.

Volg het laatste nieuws via Horses Premium voor 7,50 per maand! Meld je aan en mis niets!
