Groom van Frank Schuttert uitgeroepen tot Beste Springgroom 2025 op Indoor Friesland

De Duitse Jessica Rauers, al dertien jaar de vaste groom van springruiter Frank Schuttert, is tijdens Indoor Friesland 2025 bekroond tot 'Beste Springgroom'. De organisatie van het topevenement in het WTC Expo zette, net als vorig jaar, de grooms extra in het zonnetje – de stille krachten achter de ruiters en paarden. “Zonder grooms geen sport,” aldus de organisatie. “Zij zijn het kloppend hart van iedere stal.”

Petra Trommelen Door

Frank Schuttert sprak vol lof over zijn vaste groom: “Ik kan alleen maar positieve dingen over haar zeggen. Ze doet alles voor de paarden – ze zijn haar passie. Ze kent ze door en door en maakt het verschil tussen een goede en een extreem goede groom. Ze is van de oude garde, grooms als zij worden niet meer gemaakt.”

Jessica zelf was zichtbaar verrast door de uitverkiezing: “Ik vind het heel leuk, echt heel leuk. Ik had dit nooit verwacht. Er zijn zoveel goede grooms, en ik heb nog nooit zoiets gewonnen!”

Hoge kwaliteit

De jury, bestaande uit onder andere oud-grooms en een FEI-dierenarts, beoordeelde de grooms vanaf de aankomst van de paarden op woensdag tot aan de laatste rubriek van het weekend. Er werd gelet op de verzorging van de paarden, de netheid van de stallen, de omgang met collega’s en het algehele welzijn van de dieren. De kwaliteit lag volgens de organisatie hoog: “Alle paarden stonden er tevreden en tot in de puntjes verzorgd bij.”

‘Geweldig om zo verrast te worden’

De tweede prijs ging naar de 21-jarige Jitte Exterkate, groom van de Belgische amazone Annelies Vorsselmans van Stal De Sjiem. “Jitte is nog jong, maar ze werkt met de verantwoordelijkheid van iemand die dit al haar hele leven doet. Ze is beleefd, schoon en goed georganiseerd – ik kan goed slapen als zij mee is”, aldus Vorsselmans. Esterkate reageerde enthousiast: “Ik was superverbaasd, maar vind het echt geweldig. Het is mooi dat er aandacht is voor grooms, want meestal gaat alle aandacht naar de ruiters.”

De derde plaats was voor Adeline Amary, groom van Sergio Alvarez Moya. De Spaanse ruiter prees haar positieve instelling: “Ze houdt van de paarden, is altijd bij ze en altijd goedgehumeurd.” Ook Amary genoot van de bijzondere huldiging: “Het was echt heel gaaf om in de ring zo verrast te worden. De prijs en de cadeaus waren geweldig – niet alleen voor de paarden, maar ook voor ons en zelfs voor de honden!”

Top drie springgrooms Indoor Friesland 2025

Jessica Rauers (Duitsland) – groom van Frank Schuttert Jitte Exterkate (Nederland) – groom van Annelies Vorsselmans Adeline Amary (Frankrijk) – groom van Sergio Alvarez Moya

Bron: Persbericht Indoor Friesland/ bew. door Horses.nl