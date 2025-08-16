Politieactie bij Pius Schwizer, meerdere paarden in beslag genomen

Bij de Zwitserse topruiter Pius Schwizer heeft donderdagavond een grote politieactie plaatsgevonden. Volgens Zwitserse media kampt de drievoudig Olympiër met financiële problemen. De politie heeft daarom op zijn stal in Oensingen meerdere paarden in beslag genomen.

Volgens een ooggetuige zijn er vijf tot zes paarden meegenomen. Een aantal stalmedewerkers zouden geboeid zijn. Volgens de kantonpolitie van Solothurn is er echter officieel niemand gearresteerd bij de actie.

Ruim half miljoen

De 63-jarige Pius Schwizer zou de afgelopen jaren aanzienlijke schulden hebben opgebouwd. Blick meldt dat schuldeisers vorig jaar in totaal zo’n 600.000 Zwitserse frank eisten. Daaronder paardeneigenaren Brigitte en Kurt Schreier, die Schwizer in 2022 een lening zouden hebben verstrekt. Brigitte Schreier zegt echter dat ze de politieactie niet zelf heeft geïnitieerd.

Schulden afbetalen

Schwizer zelf bevestigt de operatie, maar gaat niet in op details. “Het is nog steeds hetzelfde”, aldus Schwizer die zegt dat hij is bezig zijn schulden af te lossen. Maar de schuldeisers eisen nu “alles in één keer”, wat niet mogelijk is. De ruiter zelf was niet ter plaatse toen de politie arriveerde en bekritiseert het feit dat dergelijke acties vaak plaatsvinden tijdens concoursen. “Ze weten precies wanneer ik weg ben en dat is precies wanneer ze komen.” Schwizer wil al zijn schulden afbetalen, maar vraagt zijn schuldeisers om geduld. Hij wijt zijn financiële problemen aan de nasleep van de coronapandemie.

Bron: Watson / Blick