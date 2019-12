Steven Veldhuis niet te kloppen in Marienheem

De Sallandse Ruiterdagen werden een succes voor Steven Veldhuis. De ruiter uit St Isidorushoeve had al de nodige prijzen in de wacht gesleept in verschillende klassen. Gisteravond kwam de kers op de taart met het winnen van de Gouden Aar in de finale klasse Z/ZZ met Famariloma (v. Azteca VDL). Als laatste kwam het paar in de barrage en won overtuigend.

De finale in de klasse Z/ZZ om de Gouden Aar was een pittige proef. Van de 45 deelnemers kwamen er acht foutloos rond in het basisparcours. “Het was echt een moeilijke proef”, aldus Steven Veldhuis, “vooral op een oxer kort uit de hoek werden veel fouten gemaakt. Daar gaf de parcoursbouwer je weinig keus. Maar de paarden sprongen echt goed en ik ben heel tevreden!”

Veldhuis won met een uiterst snelle ronde op de negenjarige dochter van Azteca VDL, Famariloma, de barrage voor Ellen Zwijnenberg met Boncetto en Rob Scherphof met Eclipse. “Ze is echt in vorm”, vertelt Veldhuis, “Ze won een dag eerder al het 1,35m. Maar ook Installera Balia RS (v. Emerald) sprong goed in de finale en werd vierde.” De dochter van Emerald had eerder al een Z rubriek op haar naam geschreven.

In de M finale was Veldhuis ook goed opdreef met een derde plek met Hannajottie VDM (v. Zirocco Blue) en vierde met Faithfull Sun (v. Diamant de Semilly). Deze finale werd gewonnen door Marcel de Boer met Jumpstar Uno.

