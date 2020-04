Twee jonge talenten voor Kevin Staut

De handel in springpaarden ligt niet helemaal stil, ondanks de coronacrisis heeft Vivaldi Jumping, de Franse variant van het SFN in Nederland, twee jonge springpaarden aangekocht voor Kevin Staut. Het zijn de zevenjarige Deal de Riverland (v. L'Arc de Triomphe) en de vijfjarige Fantastico Riverland (v. Quatro de Riverland). Eerder werd ook al Cheppetta (v. Chepetto) door Vivaldi Jumping aangeschaft.

Begin dit jaar werd Vivaldi Jumping opgericht Didier Krainc en Kevin Staut. De organisatie is een variant op het Springpaardenfonds Nederland. Het eerste paard dat werd aangeschaft door Vivaldi Jumping was de twaalfjarige Cheppetta. De Holsteinse merrie kwam in maart bij Kevin Staut op stal.

De nieuwe aanwinsten voor Kevin Staut zijn twee jonge paarden, beiden komen uit de springstal van de Française Leslie Pelat. De zevenjarige Deal de Riverland sprong op 1,35m-niveau. De zoon van L’Arc de Triomphe komt uit de stam van onder meer de hengsten Niagara d’Elle en Bayard d’Elle en Sharn Worldly’s 1,60m-paard Rye Val de Mai.

De vijfjarige Fantastico Riverland liep in januari zijn eerste internationale rondjes in Oliva. Hij won twee keer en sprong alle parcoursen foutloos. Zijn moeder Julie d’Opal bracht al vier internationale springpaarden.

Bron Grandprix-replay.com