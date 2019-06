Willem Greve subliem naar overwinning in Grand Prix Outdoor Wierden

Willem Greve zette vanavond de Grote Prijs van Outdoor Wierden op zijn naam. In een negen-koppige barrage was Greve de concurrentie de baas en snelde naar de overwinning. Kars Bonhof en Eiken Sato maakten de top drie compleet.

Als eerste starter in de barrage zette Pim Mulder met BCO Milton Z (v.Mylord Carthago) direct een snelle foutloze ronde neer. Een tijd van 41,52 bracht Mulder uiteindelijk een vijfde plaats. Op het moment dat Eiken Sato met Saphyr des Lacs (v.Mr.Blue) de ring betrad stond Mulder nog aan de leiding. De Japanner dook 47 honderdste onder de tijd van Mulder en nam de leiding over.

Willem Greve

Lang kon Sato niet van zijn leiding genieten. Willem zag hoe Sato zijn ronde reed en deed er nog een schepje bovenop. De Markeloër reed met Gogo (v.Zirocco Blue) een strakke ronde en finishte in 39,65 seconde. Greve stond daarmee op één en verwees Sato naar de tweede plek. Dennis van den Brink deed met Frasier (v.Carambole) een zeer goede poging Greve de winst weg te snoepen. Van den Brink klokte weliswaar 39,44 seconden, maar door een fout viel de ruiter terug naar een negende plaats. Kars Bonhof probeerde Greve ook van de troon te stoten. Met Casina (v.Calido) klokte de 22-jarige ruiter een tijd van 40,94 en mocht als tweede opstellen. Als laatste starter had Nando de Miranda alle kaarten in handen. De Braziliaan kwam met Zandora Z (v.Zandor Z) tekort en werd met 41,13 vierde. Greve pakte de Grote Prijs en kon 8.250 euro mee naar huis nemen.

Bekijk hier de uitslag.

Bron: Horses.nl