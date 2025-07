Selectietraject WK Jonge Springpaarden Lanaken bekend

De weg naar het Wereldstamboekenkampioenschap voor jonge springpaarden in Lanaken (België) is bekend. Van 24 t/m 28 september 2025 strijden de beste jonge springtalenten op stoeterij Zangersheide om de wereldtitel. De Nederlandse selectie vindt plaats van 30 juli t/m 2 augustus tijdens het KWPN Kampioenschappen Van Santvoort Cup voor Jonge Springpaarden, die verreden wordt op het Nationaal Hippisch Centrum in Ermelo.

Voor deelname komen alleen paarden in aanmerking die als veulen zijn ingeschreven bij een in Nederland gevestigd, door de WBFSH erkend stamboek. Dit zijn momenteel het KWPN, NRPS, AES-NL en KFPS. Deze voorwaarde is door de FEI en de World Breeding Federation for Sport Horses vastgesteld.

Alternatief selectiemoment voor niet-Nederlandse stamboeken

Voor paarden die geregistreerd zijn bij een buitenlands stamboek is er een aparte selectiemogelijkheid. Deze vindt plaats van 21 t/m 24 augustus bij De Molenheide in Schijndel onder de naam Van Mossel Automotive Cup 2025. De KNHS kan binnen het FEI Quota in beperkte gevallen ondersteuning bieden bij het verkrijgen van een startplaats voor deze paarden.

Meer informatie

De volledige selectiebepalingen en voorwaarden voor deelname zijn te vinden op: www.knhs.nl/wkjongespringpaarden

Bron: KNHS