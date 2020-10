Macho ingeschreven met recordscore: uitsluitend 9’s en 9,5-en

Een cijferlijst met uitsluitend 9's en 9,5-en, die kreeg hengstenkeuringskampioen Macho (Indiana x Unieko) vanmiddag na afloop van het verrichtingsonderzoek. Een record! 3 tuigpaardhengsten werden ingeschreven, ook Maximiano I&S (v. Baarzens Jagerszoon) en Magnigiek (v. Idol).

Een 9,5 voor het front, een 9 voor de houding, een 9,5 voor het zweefmoment, een 9 voor actie voorbeen, een 9,5 voor het gebruik van het achterbeen, een 9,5 voor de looplust en een 9,5 voor het algemene beeld als tuigpaard. Met die fantastische cijferlijst werd de door J. Arends uit Garmerwolde gefokte Macho (Indiana x Unieko) van de Amerikaan W. Duffy ingeschreven.

Magnifiek

De schimmelhengst Magnifiek (Idol x Atleet, fokker: H. Kruidhof, Rouveen) van Lambertus Huckriede kreeg de volgende punten van de hengstenkeuringscommissie: een 8,5 voor het front, een 8,5 voor de houding, een 8,5 voor het zweefmoment, een 9 voor actie voorbeen, een 7,5 voor gebruik van het achterbeen, een 8,5 voor de looplust en een 8,5 voor het algemene beeld als tuigpaard.

Magnifiek (v. Idol) – Foto: Melanie Brevink-Van Dijk

Maximiano I&S

Bloedvererser Maximiano I&S (Baarzens Jagerszoon x Plain’s Liberator) van fokker Stefan Rozendaal komt naar huis met de volgende cijferlijst: een 8 voor het front, een 7,5 voor de houding, een 8 voor het zweefmoment, een 8,5 voor actie voorbeen, een 8 voor gebruik van het achterbeen, een 8 voor de looplust en een 8 voor het algemene beeld als tuigpaard.

Maximiano I&S (Baarzens Jagerszoon) – Foto: Melanie Brevink-Van Dijk

Henk Rootveld: ‘Buitengewoon tevreden’

Commissievoorzitter Henk Rootveld zegt over de hengsten: “We zijn buitengewoon tevreden over deze collectie. Het is een afwisselende groep of alle fronten, wat betreft type, afstamming en kwaliteiten. Hierbij is één hengst bijzonder interessant, mede vanwege de lage verwantschap. Dat is een hengst met een hele interessante bloedopbouw. Daarnaast hebben we twee hengsten die ver bovengemiddeld gepresteerd hebben en één van hen heeft zelfs een uitgesproken topprestatie geleverd door zich continu optimaal te presenteren en mee te werken aan dat wat aan hem gevraagd werd. Het zijn echt hengsten die ieder voor zich op hun eigen manier de fokkerij verder kunnen helpen, en waarvan we de overtuiging hebben dat de fokkers hiervan gebruik gaan maken.”

Klik hier voor de rapporten

Bron: Horses.nl