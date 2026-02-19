Nieuw webinar: ‘Wormcontrole bij paarden – meer dan ontwormen alleen’

Bij een wormcontrole van paarden komt meer kijken dan vier keer per jaar een wormspuit geven. Mestonderzoek en weidemanagement, samen met het ontwormen van paarden op het juiste moment met het juiste product, maken deel uit van een goed ontwormingsplan. Wanneer en hoe vaak moet ik mijn paard ontwormen? Wat is het beste moment voor mestonderzoek? Hoe zit het met weidemanagement? Je leert er alles over tijdens het webinar op donderdag 5 maart.

Twee inhoudelijke sprekers praten je bij op basis van de laatste wetenschappelijke inzichten als het gaat om wormmanagment. Presentator Mirjam Hommes gaat in gesprek met Zoe Neuckermans, gespecialiseerd in de inwendige geneeskunde bij paarden en dierenarts bij Zoetis Equine, en Eveline Vandenberge, dierenarts bij Paardenkliniek Wolvega, specialist in inwendige geneeskunde.

Tijdens dit live webinar kun je vragen stellen die de deskundigen zoveel mogelijk proberen te beantwoorden.

Datum en tijd: donderdag 5 maart, 19.30 uur

Kosten: geen

Meld je aan voor dit webinar

Terugkijken kan

Ben je op 5 maart niet in de gelegenheid om aan te sluiten? Meld je dan toch aan. Iedereen die zich heeft aangemeld ontvangt na afloop een terugkijklink.