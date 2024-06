Barbançon weerspreekt beschuldigingen van wangedrag tegenover haar paarden

Na het missen van drie dopingcontroles werd Barbançon afgelopen april voor een periode van drie maanden geschorst door de AFLD (Frans Anti-Doping Bureau). De amazone ging in hoger beroep tegen deze uitspraak, maar het Hof van Arbitrage voor Sport (CAS) legde Barbançon vervolgens een schorsing van 18 maanden op. Mede door de onduidelijkheid omtrent de exacte reden van de verhoging, circuleerden er afgelopen week op social media beschuldigen van mishandeling van haar paarden rond aan het adres van de Franse amazone. Barbançon ontkent nu op haar Instagram-account elke vorm van betrokkenheid van wangedrag tegenover haar paarden.

Zo verscheen er vorige week onder andere op de franse website Wild Taïna een publicatie waarin wordt gesteld dat dertig voormalig werknemers gezamenlijk aan de bel hebben getrokken bij het CAS, waarvan één groom het wangedrag publiekelijk aan de kaak heeft gesteld (feiten die dateren van de lente tot de herfst van 2023). Naast de mishandeling van de paarden was er volgens hen ook sprake van zeer slechte arbeidsomstandigheden.

Reactie Barbançon

Op social media heeft Barbançon nu zelf gereageerd op de gemaakte beschuldigen: “De afgelopen dagen waren een levende nachtmerrie en ik voel me genoodzaakt om de afschuwelijke valse beschuldigingen aan te pakken die online circuleren. Het feit dat deze beschuldigingen meeliften op mijn CAS-straf is zo ver van de waarheid. Mijn CAS-vonnis was een zware last om te dragen, en ik accepteerde het in de hoop vooruit te komen.”

“De waarheid is dat mijn CAS-straf voortkwam uit het feit dat ik in de loop van een tijdsduur van twaalf maanden drie keer mijn locatie niet heb doorgegeven vanwege problemen die ik ervaarde bij het uploaden van mijn gegevens naar het systeem. Dit werd veroorzaakt door vluchtvertragingen, het sluiten van de luchthaven en het gebrek aan een goede internetverbinding in die tijd. Dat verhinderde mij om het bij te werken, wat leidde tot een tijdelijke schorsing van wedstrijden – en niet van enig wangedrag waarbij mijn paarden of team betrokken waren.”

Wederzijds respect

“Ik heb altijd geloofd dat succes met paarden voortkomt uit liefde en wederzijds respect”, vervolgt ze. “Ik dacht dat ik dit kon laten zien door de vele viervoeters – die ik heb opgeleid met hun lange carrières en hun rol als mijn oude partners – te laten genieten van hun pensioen bij mij thuis en de prachtige herinneringen die we delen. Dat is waar ik altijd naar gestreefd heb. Iedereen die weet hoeveel werk en liefde erin gestoken wordt, begrijpt dat dit niet mogelijk is zonder een sterk team achter je. We koesteren ze, want ‘It takes a village’ om de beste omgeving voor je paarden te creëren.”

“Ik vraag u allen om naar de waarheid te zoeken en kritisch na te denken voordat u zulke ernstige zaken deelt of bekritiseerd.”

Bron: Horses.nl/ Instagram/ Wild Taïna