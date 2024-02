USEF deed in eerste instantie niets met video’s Parra-mishandeling

De Amerikaanse dressuurruiter Adam Steffens, die de video's van de mishandelingen op stal bij Cesar Parra verzamelde en publiceerde, stuurde die video's in eerste instantie naar de Amerikaanse bond USEF. De bond ondernam geen actie en dat noopte Steffens om de video's op social media te delen, daarbij kreeg hij hulp van een werknemer van Parra die de video's publiceerde op Parra's eigen social media.

Pas toen de video’s op social media de ronde deden en waren gedeeld met hippische media, kwam er actie van de Amerikaanse bond en de FEI. De USEF en de FEI hebben weliswaar verklaringen gepubliceerd over de beelden, maar die zijn niet te vinden in de lijst met persberichten van de bonden. De verklaringen werden alleen verstuurd aan media die navraag deden.

Hand boven het hoofd

Uit de voorgeschiedenis ontstaat een beeld dat de USEF Parra heeft geprobeerd de hand boven het hoofd te houden. Zo zeggen ruiters die bij de ‘Safe Sport’-afdeling klachten hebben ingediend over Parra genegeerd te zijn en FEI-stewards en nationale stewards hebben aan Dressage-News.com verklaard dat zij op concoursen geïnstrueerd zijn door de organisatie om zich op het voorterrein niet in de buurt van Parra te begeven omdat Parra het grootste aantal paarden op de concoursen had. Voor concoursen in Amerika zijn de (zeer hoge) inschrijfgelden de voornaamste bron van inkomen.

Mariette Withages zorgde ervoor dat Parra zich Olympisch ruiter kon noemen

Voormalig voorzitter van de FEI dressuurcommissie en 5* jurylid Mariette Withages wordt door Dressage-News.com ook genoemd in de kwestie.

Zij jureerde (individueel!) de rit die ervoor zorgde dat Parra mocht deelnemen aan de Olympische Spelen in 2004 en zich daarna ‘Olympisch ruiter’ kon noemen. Het jurylid reisde naar Florida speciaal om Grand Prix-proeven te beoordelen van Parra die hij reed voor zijn geboorteland Colombia en de in Wellington wonende Israëliër Oded Shimoni. Daarbij verbleef Withages bij Parra in diens huis.

Pogingen van Dressage-News.com om getuige te zijn van de rit die Parra de Olympische kwalificatie opleverde, werden belemmerd door Parra. Er waren geen externe getuigen van de betreffende proef.

Een jaar daarvoor, in 2003, haalde de stal Horses Unlimited alle paarden al weg bij Parra en gaf daarover ook een verklaring: Parra werd beschuldigd van seksuele intimidatie door een werkneemster.

Bron: Horses.nl/Dressage-News