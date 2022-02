Nieuwe campagne ‘Dit doet paardrijden’ van KNHS en FNRS

Meer dan de helft van Nederland weet (nog) weinig over paarden als hobby en sport, stellen de KNHS en de FNRS. Jammer, vinden de sportbond en de branchevereniging, want de band tussen paard en mens is uniek. Op een paardenrug vindt een uitzonderlijke samenwerking plaats: samen trainen voor een wedstrijd, samen de natuur in of samen die ene sprong wagen. Met de nieuwe campagne 'Dit doet paardrijden' willen de KNHS en FNRS daarom aan heel Nederland laten zien hoe mooi de omgang met paarden en het paardrijden is.