Opfok in drie landen: eigen visie, zelfde doel

Van Nederland tot Duitsland en Frankrijk: paardenopfok is er in alle soorten en maten. Sommige opfokbedrijven vallen op door hun innovatieve stal, andere door de bijzondere locatie. Drie ondernemers uitgelicht die jonge paarden laten opgroeien in een omgeving waar welzijn, rust en ruimte centraal staan.

Van Baalen Farms: ‘De paarden kunnen ook in de winter naar buiten’

In Brakel, tegenover Dressuurstal Van Baalen, hebben Arie jr. en Jacobine van Baalen sinds 2020 hun opfokbedrijf Van Baalen Farms. “We wilden graag onze eigen dieren en jonge paarden van onze klantenkring kunnen opfokken en tegenover de dressuurstal lag een stuk grasland waar we een heel nieuwe stal op konden bouwen”, vertelt Arie jr. van Baalen, de zoon van Arie sr. en Coby van Baalen. “In 2020 startten we ons nieuwe bedrijf en kwam de eerste lichting veulens. De werkzaamheden die hierbij komen kijken waren echter niet nieuw voor ons, want vanuit de familie hebben we al jaren ervaring met het opfokken van onze eigen paarden.”

Stall Loreley: ‘Ik vind het echt jammer als ze weer weggaan’

Drie jaar geleden vertrok Jill van Coolwijk, afkomstig uit Wilnis (provincie Utrecht), naar Duitsland voor de rust en de natuur. In het West-Duitse Lierschied startte ze vorig jaar haar eigen opfokbedrijf Stall Loreley. “Ik vind Duitsland een prachtig land. Zoals ik de paarden wil laten opgroeien is ook (bijna) niet haalbaar in Nederland.”

Weidse plek in Frankrijk: ‘Paarden hebben hier vrijwel nooit OCD’

Nancy de Roo, geboren en getogen in Zeeland, houdt zich al jaren bezig met het opfokken van paarden in Frankrijk. Sinds tien jaar leeft ze ook geheel van haar opfokbedrijf in het Franse Lathus St. Remy in Middenwest-Frankrijk (ongeveer achthonderd kilometer vanaf Utrecht). Op haar bedrijf La Filolière staan zo’n 25 tot dertig jonge paarden in opfok. Daarnaast biedt ze plek aan (gepensioneerde) pensionpaarden, die apart staan van de opfokpaarden. “Vrijwel alle paarden in de opfok zijn (spring)paarden van Nederlandse of Belgische eigenaren. Ze komen vooral bij mij via mond-tot-mondreclame. Vroeger fokte ik zelf ook springpaarden en ik ken dus veel mensen uit die wereld. Dit aantal opfokpaarden is voor mij overigens voldoende, want ik wil genoeg land voor ieder paard hebben.”

